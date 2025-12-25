سىياسەتتۈركىيەمەدەنىيەتتەپسىلىي خەۋەرپىكىر-مۇلاھىزىلەر
سەئۇدى پادىشاھلىقى «جەنۇبىي ئۆتكۈنچى كېڭەش» قىسىملىرىنىڭ جەنۇبتىكى مۇھىم رايونلارنى كونتروللۇقىغا ئېلىۋېلىشىدىن كېيىن، ۋەزىيەتنى ئوڭشاش ئۈچۈن شېرىكلىرى بىلەن بىرلىكتە تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
پاپا لېيو تۇنجى قېتىم دىنىي مۇراسىمغا رىياسەتچىلىك قىلدى
رۇسىيە كەلگۈسى ئون يىل ئىچىدە ئاي شارىدا بىر يادرو ئېلېكتىر ئىستانسىسى قۇرۇشنى پىلانلىماقتا
مېكسىكا ئارمىيەسى ئايروپىلانىنىڭ ئامېرىكا دېڭىز تەۋەلىكىدە چۈشۈپ كېتىشى نەتىجىسىدە 5 كىشى ئۆلدى
ھاماس ۋەكىللەر ئۆمىكى ئۇرۇش توختىتىش شەرتلىرىنى ئورۇندىغانلىقىنى، ئەمما ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەگە قارىتىلغان ھۇجۇملىرىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
ئىسرائىلىيە مۇداپىئە مىنىستىرى يىسرائىل كاتز ئىسرائىلىيەنىڭ جەبەل شەيختىن چېكىنمەيدىغانلىقىنى، شۇنداقلا ھىزبۇللاھ، ھاماس ۋە ھۇسىيلارغا قارىتىلغان ھۇجۇملىرىنى ئىزچىل داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
سۈرىيە ۋە ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرى باشچىلىقىدىكى ئىتتىپاقداش كۈچلىرى دەمەشق ئەتراپىدا دائېشنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك بىر رەھبىرىنى قولغا چۈشۈردى.
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى ئىچكى ئىشلار مىنىستىرى يەرلىكايا، لىۋىيە ھەربىي ئەمەلدارلىرى ھاياتىدىن ئايرىلغان خۇسۇسىي ئايروپىلان ۋەقەسىگە ئائىت قارا قۇتىنىڭ تېپىلىشىدىن كېيىن تەكشۈرۈشلەرنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلىدى.
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسلىك مەھكىمىسى ئۇچۇر - ئالاقە ئىدارىسى باشلىقى بۇرھانەتتىن دوران، جۇمھۇر رەئىس رەجەپ تاييىپ ئەردوغاننىڭ تەزىيە بىلدۈرگەنلىكىنى ئېيتتى.
پۇتىن سۈرىيە تاشقى ئىشلار ۋە مۇداپىئە مىنىستىرلىرى بىلەن سۆھبەتلەشتى
لىۋىيە ئايروپىلان قازاسىدا ھاياتىدىن ئايرىلغان ھەربىي ئەمەلدارلار ئۈچۈن ئۈچ كۈنلۈك ماتەم ئېلان قىلدى
تۈركىيە بىلەن ئەزەربەيجان ئېنېرگىيە، سودا ۋە مەبلەغ سېلىش كېلىشىمى ئىمزالىدى
ئۇكرائىنا ئارمىيەسى: رۇسىيە تىنچلىق سۆھبەتلىرى جەريانىدا كىيېۋغا ھاۋا ھۇجۇمى قوزغىدى
تۈركىيە ۋەكىللەر ئۆمىكى سۈرىيە رەھبىرى بىلەن كۆرۈشىدۇ
بىر ئائىلىنىڭ جەسەتلىرى جەم بولىدۇ...
01:49
200 جۈپ ياش غەززەدە كوللېكتىپ توي مۇراسىمى ئارقىلىق ئائىلە قۇردى
00:33
ئىراننىڭ «قىزىل ساھىل» ى
00:21
«نېتانياھۇ بىزنىڭ سىياسىتىمىزگە ئارىلاشما!»
01:14
فوكس خەۋەرلىرىنىڭ رىياسەتچىسى ترامپنى ماختىدى
00:36
ئۇكرائىنا ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ فلورىدادىكى ئۇچرىشىشلىرى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتتى
ئالاقىدار تەرەپلەر مالايشىيادا يىغىن چاقىرىپ، تايلاند-كامبودژا توقۇنۇشىنى مۇزاكىرە قىلىدۇ
ئامېرىكا ئېپىشتېين ھۆججەتلىرىدىكى ترامپنىڭ سۈرىتىنى نارازىلىقلاردىن كېيىن ئەسلىگە كەلتۈردى
ئىسرائىلىيە ئىشغالىيىتى ئاستىدىكى غەربىي قىرغاقتا ئىككى پەلەستىنلىكنى ئۆلتۈردى
ئىسرائىلىيە ئوق چىقىرىشنى توختىتىش كېلىشىمىگە قارىماي، غەززەدە ئۈچ پەلەستىنلىكنى ئۆلتۈردى
كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر | 25.12.2025
04:53
ئوسمانلىدىن كۈنىمىزگىچە قىش چۆچىكى: سالەپ
07:59
تۈرك يېمەك-ئىچمەكلىرىدىكى يوقالمىغان ئەنئەنە
08:45
كۆرۈنمەس تەھدىت
08:54
تۈركىيە 2026-يىللىق كىلىمات ئۆزگىرىشى كونفېرانسىغا نامزات بولدى
06:32
ياپونىيە ئوتتۇرا ئاسىياغا 19 مىليارد دوللارلىق بەش يىللىق سودا سېلىنما ھەرىكىتى باشلىدى
ئامېرىكا، تۈركىيە، مىسىر ۋە قاتار غەززە تىنچلىقى ئۈچۈن مىئامىدا سۆھبەت ئۆتكۈزدى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: «تۈركىيەنىڭ مۇداپىئە ئېكسپورتى 11 ئايدا %30 ئاشتى»
تۈركىيە ئىسرائىلىيەگە قاتتىق ئىنكاس قايتۇردى
ئامېرىكا ۋە رۇسىيە ئەمەلدارلىرى فلورىدادا ئۇكرائىنا مەسىلىسى بويىچە سۆھبەتلىشىدۇ
ئىمران خان ۋە ئايالى 17 يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندى
رۇبىيو غەززەنى باشقۇرۇش پىلانىنى ئېلان قىلدى
رۇبىيو: ۋېنېزۇئېلانىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى چىداپ تۇرغۇسىز
رۇسىيە بىلەن ئۇكرائىنا ئۇرۇشتا ھاياتىدىن ئايرىلغان يۈزلىگەن ئەسكەرنىڭ جەسەتلىرىنى ئالماشتۇردى
رۇسىيە ئۇكرائىناغا بېرىلگەن قەرزنى ياۋروپا ئىتتىپاقىغا بېرىلگەن «چوڭ زەربە» دەپ ئاتىدى
ئەنقەرەدە ئېچىلغان تۈرك دۇنياسى ئالاقە يىغىنىدا ساختا ئۇچۇرغا قارشى كۈچلەرنى بىرلەشتۈرۈش تەكىتلەندى
ئىسرائىلىيەنىڭ پارتلىماي قالغان پارتلاتقۇچلىرى غەززەدە بىر پەلەستىنلىك بالىنىڭ جېنىغا زامىن بولدى
ياۋروپانىڭ رۇسىيەنىڭ مۈلكىدىن پايدىلىنىش پىلانى ئەمەلدىن قالدى
زەھەرلىك چېكىملىك توشۇغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن كېمىلەرگە قىلىنغان ئامېرىكا ھۇجۇمىدا بەش كىشى ئۆلدى
ئاۋستىرالىيە قورال يىغىۋالىدۇ