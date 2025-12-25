سەئۇدى ئەرەبىستانى يەمەندىكى «جەنۇبىي ئۆتكۈنچى كېڭەش»نى قىسىملىرىنى «دەرھال» چېكىندۈرۈشكە چاقىردى
سەئۇدى پادىشاھلىقى «جەنۇبىي ئۆتكۈنچى كېڭەش» قىسىملىرىنىڭ جەنۇبتىكى مۇھىم رايونلارنى كونتروللۇقىغا ئېلىۋېلىشىدىن كېيىن، ۋەزىيەتنى ئوڭشاش ئۈچۈن شېرىكلىرى بىلەن بىرلىكتە تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
پىكىر-مۇلاھىزىلەر
ئەنگلىيە يېڭى قانۇنسىز كۆچمەنلەر ئولتۇراق رايونلىرى پىلانىنىڭ تەستىقلىنىشىنى ئەيىبلىدى
ئەنگلىيە ئىشغالىيەت ئاستىدىكى ئىيوردان دەرياسىنىڭ غەربىي قىرغىقىدا يېڭى قانۇنسىز كۆچمەنلەر ئولتۇراق رايونلىرى قۇرۇش پىلانىنىڭ تەستىقلىنىشىنى ئەيىبلىدى.
تۈركىيە لىۋىيە ئارمىيە باش ئىشتاب باشلىقى قازا قىلغان ئايروپىلان ۋەقەسىگە ئائىت قارا قۇتىنى تاپتى
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى ئىچكى ئىشلار مىنىستىرى يەرلىكايا، لىۋىيە ھەربىي ئەمەلدارلىرى ھاياتىدىن ئايرىلغان خۇسۇسىي ئايروپىلان ۋەقەسىگە ئائىت قارا قۇتىنىڭ تېپىلىشىدىن كېيىن تەكشۈرۈشلەرنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلىدى.
يەر شارى خاراكتېرلىك جىددىي ۋەزىيەت كۈچىيىۋاتقان بىر پەيتتە ئالتۇن تۇنجى قېتىم 4500 دوللاردىن ئاشتى
جۇغراپىيەلىك سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي ئېنىقسىزلىقلار بىلەن فېدېراتسىيە زاپاس پۇل كومىتېتى (Fed) نىڭ ئۆسۈم نىسبىتىنى تۆۋەنلىتىش مۆلچەرىنىڭ ئېشىشىغا ئەگىشىپ، ئالتۇن ۋە كۈمۈشنىڭ باھاسى تارىختىكى ئەڭ يۇقىرى چەككە يەتتى.
سىياسەت
ۋىدېيو
بىر ئائىلىنىڭ جەسەتلىرى جەم بولىدۇ...
01:49
200 جۈپ ياش غەززەدە كوللېكتىپ توي مۇراسىمى ئارقىلىق ئائىلە قۇردى
00:33
ئىراننىڭ «قىزىل ساھىل» ى
00:21
«نېتانياھۇ بىزنىڭ سىياسىتىمىزگە ئارىلاشما!»
01:14
فوكس خەۋەرلىرىنىڭ رىياسەتچىسى ترامپنى ماختىدى
00:36
تۈركىيە
