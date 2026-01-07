سىياسەتتۈركىيەمەدەنىيەتتەپسىلىي خەۋەرپىكىر-مۇلاھىزىلەر
تۈركىيە مىللىي ئىستىخبارات ئىدارىسى ئەنگلىيە جاسۇسى توماس ئېدۋارد لاۋرېنسنىڭ ئوتتۇرا شەرقتىكى پائالىيەتلىرى تەپسىلىي بايان قىلىنغان 1929-يىللىق ئارخىپ ھۆججەتلىرىنى ئاممىغا ئېلان قىلدى.
ۋېنېزۇئېلا پىرېزىدېنت سارىيى ئەتراپىدا پارتلاش ۋە ئوق ئاۋازلىرى ئاڭلاندى
مادۇرو ۋېنېزۇئېلا مىقياسىدا سەپەرۋەرلىك بۇيرۇقى چۈشۈردى
ئىتتىپاقداش كۈچلىرى يەمەندىكى قورال توشۇش ئەترىتىگە ھۇجۇم قىلدى
ئىران ئىسرائىلىيە نامىدىن ئېلىپ بېرىلىدىغان جاسۇسلۇق پائالىيەتلىرىنى توسۇش مەقسىتىدە، موسساد بىلەن ھەمكارلاشقان گۇماندارلارنى قولغا ئېلىپ دارغا ئاسماقتا.
ترامپ گىرېنلاندىيەنى قولغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن ھەر خىل تاللاشلار ئۈستىدە ئۇيلاشماقتا
ئاقساراي: «پىرېزىدېنت ۋە ئۇنىڭ گۇرۇپپىسى بۇ مۇھىم دىپلوماتىيە نىشانىغا يېتىش ئۈچۈن ھەر خىل تاللاشلارنى مۇزاكىرە قىلىۋاتىدۇ، ئەلۋەتتە ئامېرىكا ئارمىيەسىنى ئىشلىتىش ھەمىشە باش قومانداننىڭ بۇيرۇقىغا باغلىق بىر تاللاشتۇر» دېدى.
ترامپ گىرېنلاندىيەنى قولغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن ھەر خىل تاللاشلار ئۈستىدە ئۇيلاشماقتا
سۈرىيە ھاۋا قاتنىشى مەسئۇللىرى ھەلەبتىكى ھۇجۇملاردىن كېيىن، ئۇچۇشلارنى 24 سائەتلىك توختاتقنالىقىنى ئېلان قىلدى.
پىرېزىدېنت شەينباۋم مېكسىكا زېمىنىدا شۇنىڭغا ئوخشاش بىر مۇداخىلە ئېھتىماللىقىنى رەت قىلدى.
پاكىستاندىكى بۇ يېڭى ھۇجۇملار خەيبەر پاختونخۋا ئىشتاتىدا تۆت ساقچىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشىدىن بىر كۈن كېيىن يۈز بەردى.
خىتاي ياۋروپا ئىتتىپاقى بىلەن تېخىمۇ چوڭقۇر مۇناسىۋەت ئورنىتىشنى نىشان قىلماقتا
