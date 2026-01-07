پىكىر-مۇلاھىزىلەر
ئامېرىكانىڭ ۋېنېزۇئېلاغا قاراتقان ھۇجۇملىرىغا قارىتا خەلقئارالىق نارازىلىقلار كۈچەيمەكتە
رايون رەھبەرلىرى، ئامېرىكا ھەم ئەنگلىيەدىكى قانۇن چىقىرىش ئورگانلىرى، رۇسىيە ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋاشىنگتوننىڭ «كەڭ كۆلەملىك» ھەربىي ھەرىكىتىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
ترامپ گىرېنلاندىيەنى قولغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن ھەر خىل تاللاشلار ئۈستىدە ئۇيلاشماقتا
ئاقساراي: «پىرېزىدېنت ۋە ئۇنىڭ گۇرۇپپىسى بۇ مۇھىم دىپلوماتىيە نىشانىغا يېتىش ئۈچۈن ھەر خىل تاللاشلارنى مۇزاكىرە قىلىۋاتىدۇ، ئەلۋەتتە ئامېرىكا ئارمىيەسىنى ئىشلىتىش ھەمىشە باش قومانداننىڭ بۇيرۇقىغا باغلىق بىر تاللاشتۇر» دېدى.
سىياسەت
ۋىدېيو
ئانگېلىنا جۇلى مىسىردىكى رەفاھ چېگرا ئېغىزىنى زىيارەت قىلدى
00:32
ئانگېلىنا جۇلى مىسىردىكى رەفاھ چېگرا ئېغىزىنى زىيارەت قىلدى
00:32
ترامپ پېترونىڭ ئۆز ھاياتىغا ھېزى بولۇشى كېرەكلىكىنى ئېيتىپ ئاگاھلاندۇردى
00:49
ترامپ پېترونىڭ ئۆز ھاياتىغا ھېزى بولۇشى كېرەكلىكىنى ئېيتىپ ئاگاھلاندۇردى
00:49
يېڭى يىلنى تەبرىكلەش جەريانىدا غەززە تەرەپكە ئوق چىقارغان ئىسرائىلىيە ئەسكەرلىرى
00:20
يېڭى يىلنى تەبرىكلەش جەريانىدا غەززە تەرەپكە ئوق چىقارغان ئىسرائىلىيە ئەسكەرلىرى
00:20
ئاقساراي مادۇرونىڭ كامېرالار ئالدىدا تۇتقۇن قىلىنىپ ئېلىپ كېتىلىۋاتقان كۆرۈنۈشلىرىنى ھەمبەھىرلىدى
00:11
ئاقساراي مادۇرونىڭ كامېرالار ئالدىدا تۇتقۇن قىلىنىپ ئېلىپ كېتىلىۋاتقان كۆرۈنۈشلىرىنى ھەمبەھىرلىدى
00:11
ئىستانبۇلدىكى غالاتا كۆۋرۈكىدە پەلەستىننى قوللاش مەقسىتىدە غايەت زور نامايىش ئۆتكۈزۈلدى
00:26
ئىستانبۇلدىكى غالاتا كۆۋرۈكىدە پەلەستىننى قوللاش مەقسىتىدە غايەت زور نامايىش ئۆتكۈزۈلدى
00:26
تۈركىيە
ئىزدىنىڭ