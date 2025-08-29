كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر | 29.08.2025
ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك ت ر ت ئىخلاسمەنلىرى كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر پىروگراممىزغا خۇش كەلدىڭلار. بۈگۈنكى مۇھىم خەۋەرلىرىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرى تۆۋەندىكىچە:
رۇسىيە ئۇكرائىنا پايتەختىگە باشقۇرۇلىدىغان بومبىلار ۋە ئۇچقۇلار بىلەن ھۇجۇم قىلدى.
ئىسرائىلىيەنىڭ ھۇجۇملىرىدا غەززەدە يەنە كەم دېگەندە 27 پەلەستىنلىك جېنىدىن ئايرىلدى.
مىكروسوفت شىركىتى شىركەتنىڭ ئىسرائىلىيە بىلەن بولغان ئالاقىسىگە قارشى نامايىش قىلغان خىزمەتچىلىرىنى ئىشتىن بوشاتتى.
ئىران بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ جازاسىغا ئائىت «قايتۇرما زەربە» مېخانىزمىنى قايتا قوزغىغانلىقى ئۈچۈن ياۋروپاغا نارازىلىق بىلدۈردى.
ترامپ ھۆكۈمىتى ئوقۇغۇچىلار ۋە ژۇرنالىستلار ئۈچۈن ۋىزا بەلگىلىمىسىنى قىيىنلاشتۇردى.