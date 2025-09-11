سىياسەتتۈركىيەمەدەنىيەتتەپسىلىي خەۋەرپىكىر-مۇلاھىزىلەر
كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر | 11.09.2025
00:00
00:0000:00
كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر
كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر | 11.09.2025
ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك ت ر ت ئىخلاسمەنلىرى كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر پىروگراممىزغا خۇش كەلدىڭلار. بۈگۈنكى مۇھىم خەۋەرلىرىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرى تۆۋەندىكىچە:
2025-يىلى9-ئاينىڭ11-كۈنى

قاتار  ئىسرائىلىيەنىڭ ھاماس تۇرالغۇسىغا قىلغان ھۇجۇمىغا رايون بويىچە جاۋاب قايتۇرۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

ترامپ نېتانياھۇ بىلەن ئارىسىدا پەيدا بولغان يىرىكچىلىك سەۋەبىدىن  ئۇنىڭدىن ئۈمىدسىزلەنگەنلىكىنى ئىپادىلىدى.

پولشا ناتونىڭ 4-ماددىسىنى رۇسىيەگە قارشى ئىشقا سالماقچى.

200 مىڭغا يېقىن ئادەم فىرانسىيەنىڭ «ھەممىنى توسۇش» نامايىشىغا قاتناشتى.

ئامېرىكانىڭ كونسېرۋاتىپ پىكىر بايانچىسى چارلى كىرك ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى.

تېخىمۇ كۆپ ئاڭلاڭ
كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر | 22.12.2025
ئوسمانلىدىن كۈنىمىزگىچە قىش چۆچىكى: سالەپ
تۈرك يېمەك-ئىچمەكلىرىدىكى يوقالمىغان ئەنئەنە
كۆرۈنمەس تەھدىت
تۈركىيە 2026-يىللىق كىلىمات ئۆزگىرىشى كونفېرانسىغا نامزات بولدى
يالتىراق خالتىلارنىڭ زىيىنى
تۈرك دۆلەتلىرىنىڭ ئورتاق ئېلىپبەسى
تۈركىيەنىڭ تەنتەربىيەدىكى ئالتۇن دەۋرى
خىتاي نېمىشقا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەت ئىمتىيازىدىن ۋاز كەچتى؟
ئايدا يادرو ئېلېكتىر ئىستانسىسى قۇرۇش