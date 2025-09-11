كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر | 11.09.2025
ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك ت ر ت ئىخلاسمەنلىرى كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر پىروگراممىزغا خۇش كەلدىڭلار. بۈگۈنكى مۇھىم خەۋەرلىرىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرى تۆۋەندىكىچە:
2025-يىلى9-ئاينىڭ11-كۈنى
قاتار ئىسرائىلىيەنىڭ ھاماس تۇرالغۇسىغا قىلغان ھۇجۇمىغا رايون بويىچە جاۋاب قايتۇرۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
ترامپ نېتانياھۇ بىلەن ئارىسىدا پەيدا بولغان يىرىكچىلىك سەۋەبىدىن ئۇنىڭدىن ئۈمىدسىزلەنگەنلىكىنى ئىپادىلىدى.
پولشا ناتونىڭ 4-ماددىسىنى رۇسىيەگە قارشى ئىشقا سالماقچى.
200 مىڭغا يېقىن ئادەم فىرانسىيەنىڭ «ھەممىنى توسۇش» نامايىشىغا قاتناشتى.
ئامېرىكانىڭ كونسېرۋاتىپ پىكىر بايانچىسى چارلى كىرك ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى.