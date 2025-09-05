كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر | 05.09.2025
ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك ت ر ت ئىخلاسمەنلىرى كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر پىروگراممىزغا خۇش كەلدىڭلار. بۈگۈنكى مۇھىم خەۋەرلىرىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرى تۆۋەندىكىچە:
2025-يىلى9-ئاينىڭ5-كۈنى
يەرشارى سۇمۇد پاراخوت ئەترىتى ئىسرائىلىيەنىڭ تەھدىتىگە قارشى تۇردى.
ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك بىر ئەمەلدارى غەززەدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ياۋروپانىڭ ھەرىكەت قىلالمىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ، دېدى.
لوندوندىكى غەززە سوتى ئەنگلىيەنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىكى رولىنى تەكشۈرىدۇ.
فىرانسىيە غەززەدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئالالمىغانلىقى ئۈچۈن ئۈستىدىن ئەرز سۇنۇلدى.
شى جىنپىڭ بىلەن پۇتىننىڭ ئىنساننىڭ ئۆلمەسلىكى توغرىسىدا قىلىشقان سۆزلىرى مىكروفوندا ئاڭلىنىپ قالدى.