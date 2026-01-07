FEATURES DETAIL
مادۇرو ۋېنېزۇئېلا مىقياسىدا سەپەرۋەرلىك بۇيرۇقى چۈشۈردى
ۋېنېزۇئېلا پىرېزىدېنتى نىكولاس مادۇرو ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ پايتەخت كاراكاسقا قاراتقان «شىددەتلىك ھەربىي ھۇجۇمى» سەۋەبىدىن دۆلەتتە جىددىي ھالەت ئېلان قىلدى.
ئىتتىپاقداش كۈچلىرى يەمەندىكى قورال توشۇش ئەترىتىگە ھۇجۇم قىلدى
سەئۇدى ئەرەبىستان باشچىلىقىدىكى ئىتتىپاقداش كۈچلىرى يەمەندىكى «جەنۇبىي ئۆتكۈنچى كېڭىشى» گە ئەۋەتىلگەن قورال توشۇش ئەترىتىگە ھۇجۇم قىلدى.
«ھۈرجەت» كېلىشىمى تۈركىيەنىڭ مۇداپىئە سانائىتى ئېكسپورتىدىكى تارىخىي مۇۋەپپەقىيىتى ھېسابلىنىدۇ
تۈركىيە ئۇزۇن مۇددەتلىك تەربىيەلەش ۋە قوللاش پىروگراممىسى دائىرىسىدە، ئىسپانىيەگە 30 دانە «ھۈرجەت» ئايروپىلانى سېتىپ بېرىدۇ.
رۇسىيە زېلېنسكىينىڭ ترامپ بىلەن كۆرۈشۈشىدىن بۇرۇن ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلدى
ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى ۋولودىمىر زېلېنسكىي ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ بىلەن فلورىدادا ئېلىپ بېرىلىدىغان سۆھبەتلەرگە تەييارلىق قىلىۋاتقان بىر پەيتتە، رۇسىيە ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلدى.
پاپا لېيو تۇنجى قېتىم دىنىي مۇراسىمغا رىياسەتچىلىك قىلدى
پاپا 14-لېيو تۇنجى قېتىم پاپا سۈپىتىدە روژدېستۋو بايرىمى ھارپىسىدىكى دىنىي مۇراسىمغا رىياسەتچىلىك قىلدى.
