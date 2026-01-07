OPINION
خاقان فىدان: «تۈركىيە غەززەدە تىنچلىق تىرىشچانلىقلىرىنى قوللاش ئۈچۈن ھەر قانداق ئىشنى قىلىشقا تەييار
قاتاردىكى دوھا مۇنبىرىدە سۆز قىلغان تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خاقان فىدان غەززەدە خەلقئارالىق تىچلىقنى ساقلاش قوشۇنى تۇرغۇزۇش ھەققىدە سۆھبەتلەرنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى.
ئىسرائىلىيە ئوق چىقىرىشنى توختىتىش كېلىشىمىگە قارىماي، غەززەدە ئۈچ پەلەستىنلىكنى ئۆلتۈردى
يەكشەنبە كۈنى ئىسرائىلىيە كۈچلىرىنىڭ غەززە شەھىرىنىڭ شەرقىدىكى شۇجائىييە مەھەللىسىگە ھۇجۇم قىلىشى نەتىجىسىدە ئۈچ پەلەستىنلىكنىڭ ئۆلگەنلىكى خەۋەر قىلىندى؛ يەرلىك خەلق بۇنى داۋاملىشىۋاتقان ئوق چىقىرىشنى توختىتىش كېلىشىمىگە خىلاپلىق قىلىش دەپ قارىماقتا.