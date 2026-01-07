غەززە ئۇرۇشى

2023-يىلى 7-ئۆكتەبىردىن تارتىپ غەززەدە پارتلىغان ئۇرۇش، ئىسىرائىلىيەنىڭ قىرغىنچىلىقلىرى، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ مەيدانى ۋە بۇ ئۇرۇش توغرىسىدا تۈزۈلگەن كېلىشىملەر توغرىسىدا ئەڭ يېڭى خەۋەرلەر...

تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خاقان فىدان ئەنقەرەدە ھاماس ۋەكىللەر ئۆمىكى بىلەن كۆرۈشتى
ھاماس ۋەكىللەر ئۆمىكى ئۇرۇش توختىتىش شەرتلىرىنى ئورۇندىغانلىقىنى، ئەمما ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەگە قارىتىلغان ھۇجۇملىرىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
ئىسرائىلىيە ئىشغالىيىتى ئاستىدىكى غەربىي قىرغاقتا ئىككى پەلەستىنلىكنى ئۆلتۈردى
ئىسرائىلىيە كۈچلىرى ۋە قانۇنسىز يەھۇدىي كۆچمەن ئېقىندىلار 2023-يىلى ئۆكتەبىردىن بۇيان بېسىۋېلىنغان غەربىي قىرغاقتا ئاز دېگەندە 1102 پەلەستىنلىكنى ئۆلتۈردى.
ئىسرائىلىيە ئوق چىقىرىشنى توختىتىش كېلىشىمىگە قارىماي، غەززەدە ئۈچ پەلەستىنلىكنى ئۆلتۈردى
يەكشەنبە كۈنى ئىسرائىلىيە كۈچلىرىنىڭ غەززە شەھىرىنىڭ شەرقىدىكى شۇجائىييە مەھەللىسىگە ھۇجۇم قىلىشى نەتىجىسىدە ئۈچ پەلەستىنلىكنىڭ ئۆلگەنلىكى خەۋەر قىلىندى؛ يەرلىك خەلق بۇنى داۋاملىشىۋاتقان ئوق چىقىرىشنى توختىتىش كېلىشىمىگە خىلاپلىق قىلىش دەپ قارىماقتا.
ئامېرىكا، تۈركىيە، مىسىر ۋە قاتار غەززە تىنچلىقى ئۈچۈن مىئامىدا سۆھبەت ئۆتكۈزدى
ئامېرىكا، تۈركىيە، مىسىر ۋە قاتار غەززە تىنچلىق پىلانىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن مىئامىدا سۆھبەت ئۆتكۈزدى
تۈركىيە ئىسرائىلىيەگە قاتتىق ئىنكاس قايتۇردى
تۈركىيە غەززەدە تىنچلىق ئورنىتىش تىرىشچانلىقلىرىنى «ھەددىدىن زىيادە قىيىنلاشتۇرۇۋەتكەن» ئىسرائىلىيەگە قاتتىق ئىنكاس قايتۇردى.
دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى: غەززەدە يامغۇر سەۋەبىدىن، ئۆتكەن 24 سائەتتە ئاز دېگەندە 10 كىشى قازا قىلدى
دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى غەززەگە تەجرىبىخانا رېئاكتىۋلىرى ۋە دىئاگنوز قويۇش ئۈسكۈنىلىرىنى يەتكۈزۈشتە قىيىنچىلىقلارغا دۇچ كەلمەكتە.
