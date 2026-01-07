مەدەنىيەت
تۈركىيە «ئەرەبىستانلىق لاۋرېنس» غا ئائىت ئوسمانلى دەۋرى ئىستىخبارات ئارخىپلىرىنى ئاشكارىلىدى
تۈركىيە مىللىي ئىستىخبارات ئىدارىسى ئەنگلىيە جاسۇسى توماس ئېدۋارد لاۋرېنسنىڭ ئوتتۇرا شەرقتىكى پائالىيەتلىرى تەپسىلىي بايان قىلىنغان 1929-يىللىق ئارخىپ ھۆججەتلىرىنى ئاممىغا ئېلان قىلدى.
پىكىر-مۇلاھىزىلەر
كاستامونۇدىكى پافلاگونىيە قەبرە تۆپىلىكى زىيارەتچىلىرىنى كۈتمەكتە
تۈركىيەنىڭ شىمالىدىكى ئىككى مىڭ يىلدىن ئارتۇق تارىخقا ئىگە پافلاگونىيە قەبرە تۆپىلىكى زىيارەتچىلىرىنى كۈتمەكتە.
پاپا لېيو تۇنجى قېتىم دىنىي مۇراسىمغا رىياسەتچىلىك قىلدى
پاپا 14-لېيو تۇنجى قېتىم پاپا سۈپىتىدە روژدېستۋو بايرىمى ھارپىسىدىكى دىنىي مۇراسىمغا رىياسەتچىلىك قىلدى.
ماراكەشتە فىرانسۇزچىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا خاتىمە بېرىپ، ئەرەبچىنىڭ رولىنى كۈچەيتىش چاقىرىقلىرى كۈچەيدى
ماراكەشتىكى بىر مىللىي ئىتتىپاق «دۇنيا ئەرەب تىلى بايرىمى»دا ئەرەب تىلىنىڭ رەسمىي ئورنىنىڭ تولۇق كۈچكە ئىگە قىلىنىشىنى تەلەپ قىلدى.
«2025-يىللىق تۈرك تىلىغا خىزمەت قىلىش مۇكاپاتى» تارقىتىلدى
تۈرك تىلى جەمئىيىتى تۈركچىنىڭ تەرەققىياتىغا، توغرا ۋە ئۈنۈملۈك قوللىنىلىشىنىڭ ئومۇملىشىشىغا، ئىلمىي ۋە مەدەنىيەت ساھەسىدىكى ئورنىنىڭ كۈچەيتىلىشىگە تۆھپە قوشقان شەخس ۋە ئورگانلارنى تەقدىرلىدى.
خەلقئارا تۈرك تىلى ئائىلىسى بايرىمى ئەنقەرەدە تەبرىكلەندى: تۈرك تىلى مەدەنىيەت ۋە كىملىكنىڭ كاپالىتى
يۇنېسكو تەرىپىدىن تۈرك تىللىرىنىڭ «ئالەمشۇمۇل ئىنسانىي قىممەت» سۈپىتىدە رەسمىي ئېتىراپ قىلىنىشىدىن كېيىن ئېلان قىلىنغان 15-دېكابىر «خەلقئارا تۈرك تىلى ئائىلىسى بايرىمى» تۈرك تىل ئورگىنى (TDK) نىڭ ساھىبخانىلىقىدا ئەنقەرەدە تەبرىكلەندى.
