ئامېرىكانىڭ ۋېنېزۇئېلاغا قاراتقان ھۇجۇملىرىغا قارىتا خەلقئارالىق نارازىلىقلار كۈچەيمەكتە
رايون رەھبەرلىرى، ئامېرىكا ھەم ئەنگلىيەدىكى قانۇن چىقىرىش ئورگانلىرى، رۇسىيە ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋاشىنگتوننىڭ «كەڭ كۆلەملىك» ھەربىي ھەرىكىتىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
تۈركىيەدە ئاياللارغا قارىتىلغان زورىۋانلىققا قىلچە يول قويماسلىق سىياسىتى ۋە ئىستراتېگىيەلىرى
رۇسىيە كىيېۋغا كېچىچە ئۇچقۇچىسىز ھاۋا ئاپپاراتلىرى بىلەن ھۇجۇم قىلدى
ناتسىستلار قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلەش ئۇچۇرى پولشا بىلەن ئىسرائىلىيە ئوتتۇرىسىدا تور مۇنازىرىسىگە سەۋە
ياۋروپا ئىتتىپاقى 3000 پەلەستىنلىك ساقچىنى تەربىيەلەشنى پىلانلىماقتا
تۈركىيە بىلەن پاكىستان پەلەستىن خەلقىنى داۋاملىق قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈردى
ناتسىستلار قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلەش ئۇچۇرى پولشا بىلەن ئىسرائىلىيە ئوتتۇرىسىدا تور مۇنازىرىسىگە سەۋە
ياۋروپا ئىتتىپاقى 3000 پەلەستىنلىك ساقچىنى تەربىيەلەشنى پىلانلىماقتا
ئەنگلىيە يېڭى قانۇنسىز كۆچمەنلەر ئولتۇراق رايونلىرى پىلانىنىڭ تەستىقلىنىشىنى ئەيىبلىدى
ئەنگلىيە ئىشغالىيەت ئاستىدىكى ئىيوردان دەرياسىنىڭ غەربىي قىرغىقىدا يېڭى قانۇنسىز كۆچمەنلەر ئولتۇراق رايونلىرى قۇرۇش پىلانىنىڭ تەستىقلىنىشىنى ئەيىبلىدى.
دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى ھاۋا مۇداپىئە سىستېمىسىنىڭ پائال ھەرىكەتتە ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى
تۈركىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى قارادېڭىز سامالىرىدا بىر ئۇچقۇچىسىز ھاۋا ئاپپاراتىنىڭ ئېتىپ چۈشۈرۈلۈشىدىن كېيىن، تۈركىيە ھاۋا بوشلۇقىنىڭ 24 سائەت كونترول قىلىنىۋاتقانلىقىنى جاكارلىدى.
ياۋروپا ئىتتىپاقى بېلگىيەدىن ئۇكرائىنا پىلانىنى قوللىشىنى تەلەپ قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى تاشقى سىياسەت ئىشلىرى ئالىي ۋەكىلى بېلگىيەدىن رۇسىيەنىڭ مەبلەغلىرىنى ئۇكرائىنانىڭ پايدىسىغا ئىشلىتىش پىلانىنى قوللىشىنى تەلەپ قىلدى.
سابىق يۇقىرى دەرىجىلىك ئوفىتسېر: ئەنگلىيە ئافغانىستاندا ئۇرۇش جىنايىتى سادىر قىلدى
ئەنگلىيەلىك سابىق يۇقىرى دەرىجىلىك ئوفىتسېر ئەنگلىيەنىڭ ئافغانىستاندا ئۇرۇش جىنايىتى سادىر قىلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
ناتسىستلار قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلەش ئۇچۇرى پولشا بىلەن ئىسرائىلىيە ئوتتۇرىسىدا تور مۇنازىرىسىگە سەۋە
ياۋروپا ئىتتىپاقى 3000 پەلەستىنلىك ساقچىنى تەربىيەلەشنى پىلانلىماقتا
تۈركىيە بىلەن پاكىستان پەلەستىن خەلقىنى داۋاملىق قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈردى
ناتسىستلار قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلەش ئۇچۇرى پولشا بىلەن ئىسرائىلىيە ئوتتۇرىسىدا تور مۇنازىرىسىگە سەۋە
ياۋروپا ئىتتىپاقى 3000 پەلەستىنلىك ساقچىنى تەربىيەلەشنى پىلانلىماقتا
