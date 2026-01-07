OPINION DETAIL
ئامېرىكانىڭ ۋېنېزۇئېلاغا قاراتقان ھۇجۇملىرىغا قارىتا خەلقئارالىق نارازىلىقلار كۈچەيمەكتە
رايون رەھبەرلىرى، ئامېرىكا ھەم ئەنگلىيەدىكى قانۇن چىقىرىش ئورگانلىرى، رۇسىيە ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋاشىنگتوننىڭ «كەڭ كۆلەملىك» ھەربىي ھەرىكىتىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
ئەنگلىيە يېڭى قانۇنسىز كۆچمەنلەر ئولتۇراق رايونلىرى پىلانىنىڭ تەستىقلىنىشىنى ئەيىبلىدى
ئەنگلىيە ئىشغالىيەت ئاستىدىكى ئىيوردان دەرياسىنىڭ غەربىي قىرغىقىدا يېڭى قانۇنسىز كۆچمەنلەر ئولتۇراق رايونلىرى قۇرۇش پىلانىنىڭ تەستىقلىنىشىنى ئەيىبلىدى.
دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى ھاۋا مۇداپىئە سىستېمىسىنىڭ پائال ھەرىكەتتە ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى
تۈركىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى  قارادېڭىز سامالىرىدا بىر ئۇچقۇچىسىز ھاۋا ئاپپاراتىنىڭ ئېتىپ چۈشۈرۈلۈشىدىن كېيىن، تۈركىيە ھاۋا بوشلۇقىنىڭ 24 سائەت كونترول قىلىنىۋاتقانلىقىنى جاكارلىدى.
ياۋروپا ئىتتىپاقى بېلگىيەدىن ئۇكرائىنا پىلانىنى قوللىشىنى تەلەپ قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى تاشقى سىياسەت ئىشلىرى ئالىي ۋەكىلى بېلگىيەدىن رۇسىيەنىڭ مەبلەغلىرىنى ئۇكرائىنانىڭ پايدىسىغا ئىشلىتىش پىلانىنى قوللىشىنى تەلەپ قىلدى.
سابىق يۇقىرى دەرىجىلىك ئوفىتسېر: ئەنگلىيە ئافغانىستاندا ئۇرۇش جىنايىتى سادىر قىلدى
ئەنگلىيەلىك سابىق يۇقىرى دەرىجىلىك ئوفىتسېر ئەنگلىيەنىڭ ئافغانىستاندا ئۇرۇش جىنايىتى سادىر قىلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
