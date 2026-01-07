سىياسەت
ۋېنېزۇئېلا پىرېزىدېنت سارىيى ئەتراپىدا پارتلاش ۋە ئوق ئاۋازلىرى ئاڭلاندى
ياپونىيە باش ۋەزىرى خىتاي بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزۈش چاقىرىقىنى تەكرارلىدى
شى جىنپىڭ ئامېرىكانىڭ ۋېنېزۇئېلاغا قىلغان ھۇجۇمى جەريانىدىكى «زومىگەرلىكلىرى» ھەققىدە ئاگاھلاندۇردى
ئانگېلىنا جۇلى مىسىردىكى رەفاھ چېگرا ئېغىزىنى زىيارەت قىلدى
ترامپ پېترونىڭ ئۆز ھاياتىغا ھېزى بولۇشى كېرەكلىكىنى ئېيتىپ ئاگاھلاندۇردى
يېڭى يىلنى تەبرىكلەش جەريانىدا غەززە تەرەپكە ئوق چىقارغان ئىسرائىلىيە ئەسكەرلىرى
ئاقساراي مادۇرونىڭ كامېرالار ئالدىدا تۇتقۇن قىلىنىپ ئېلىپ كېتىلىۋاتقان كۆرۈنۈشلىرىنى ھەمبەھىرلىدى
ئامېرىكانىڭ ۋېنېزۇئېلاغا قاراتقان ھۇجۇملىرىغا قارىتا خەلقئارالىق نارازىلىقلار كۈچەيمەكتە
رايون رەھبەرلىرى، ئامېرىكا ھەم ئەنگلىيەدىكى قانۇن چىقىرىش ئورگانلىرى، رۇسىيە ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋاشىنگتوننىڭ «كەڭ كۆلەملىك» ھەربىي ھەرىكىتىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
ئامېرىكا پىرېزىدېنتىنىڭ ھۇجۇم ئاگاھلاندۇرۇشىدىن كېيىن كاراكاستا پارتلاش ئاۋازلىرى ئاڭلاندى
كاراكاستا يېرىم كېچىدە ئاڭلانغان پارتلاش ئاۋازلىرى ۋاشىنگتوننىڭ ھۇجۇم ئاگاھلاندۇرۇشلىرىدىن كېيىن يۈز بەردى؛ مادۇرو ئەيىبلەشلەرنى رەت قىلىپ، ھەمكارلىق چاقىرىقىدا بولدى.
مادۇرو ئامېرىكا بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزۈشكە تەييار ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى
ۋېنېزۇئېلا  پىرېزىدېنتى نىكولاس مادۇرو ئامېرىكا بىلەن زەھەرلىك چېكىملىك ئەتكەسچىلىكى مەسىلىسىدە سۆھبەت ئۆتكۈزۈشكە تەييار ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
تايلاند بىلەن كامبودژانىڭ يېڭى كېلىشىمى دائىرىسىدە 18 كامبودژا ئەسكىرى قويۇپ بېرىلدى
كامبودژا يېڭى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمى ئىمزالىنىپ ئۈچ كۈندىن كېيىن (چارشەنبە كۈنى) 18 كامبودژا ئەسكىرىنىڭ قويۇپ بېرىلىپ دۆلەتكە قايتىپ كەلگەنلىكىنى دەلىللىدى.
تۈركىيە ئىسرائىلىيەنىڭ سومالىلاند قەدىمىنى رەت قىلدى
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى ئىسرائىلىيەنىڭ سومالىلاندنى ئېتىراپ قىلىش قەدىمىنى رەت قىلىپ، سومالى بىلەن ئېنېرگىيە ۋە بىخەتەرلىك ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
يەمەن ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىدىن ئەسكەرلىرىنى چېكىندۈرۈشنى تەلەپ قىلدى؛ ۋەزىيەت جىددىيلەشمەكتە
ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىنىڭ قوللىشى ئاستىدىكى يەمەننىڭ جەنۇبىدا ئايرىم دۆلەت قۇرۇشنى تەلەپ قىلىۋاتقان «جەنۇبىي ئۆتكۈنچى كېڭىشى» يېقىنقى ھەپتىلەردە دۆلەتنىڭ كەڭ زېمىنىنى ئۆز كونتروللۇقىغا ئالدى.
يەمەن ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىدىن ئەسكەرلىرىنى چېكىندۈرۈشنى تەلەپ قىلدى؛ ۋەزىيەت جىددىيلەشمەكتە