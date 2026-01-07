ۋىدېيولار
ئانگېلىنا جۇلى مىسىردىكى رەفاھ چېگرا ئېغىزىنى زىيارەت قىلدى
00:32
ئانگېلىنا جۇلى مىسىردىكى رەفاھ چېگرا ئېغىزىنى زىيارەت قىلدى
00:32
ترامپ پېترونىڭ ئۆز ھاياتىغا ھېزى بولۇشى كېرەكلىكىنى ئېيتىپ ئاگاھلاندۇردى
00:49
ترامپ پېترونىڭ ئۆز ھاياتىغا ھېزى بولۇشى كېرەكلىكىنى ئېيتىپ ئاگاھلاندۇردى
00:49
يېڭى يىلنى تەبرىكلەش جەريانىدا غەززە تەرەپكە ئوق چىقارغان ئىسرائىلىيە ئەسكەرلىرى
00:20
يېڭى يىلنى تەبرىكلەش جەريانىدا غەززە تەرەپكە ئوق چىقارغان ئىسرائىلىيە ئەسكەرلىرى
00:20
ئاقساراي مادۇرونىڭ كامېرالار ئالدىدا تۇتقۇن قىلىنىپ ئېلىپ كېتىلىۋاتقان كۆرۈنۈشلىرىنى ھەمبەھىرلىدى
00:11
ئاقساراي مادۇرونىڭ كامېرالار ئالدىدا تۇتقۇن قىلىنىپ ئېلىپ كېتىلىۋاتقان كۆرۈنۈشلىرىنى ھەمبەھىرلىدى
00:11
پىكىر-مۇلاھىزىلەر
ئامېرىكا «بوئىڭ» شىركىتى بىلەن ئىسرائىلىيە ئۈچۈن 8.6 مىليارد دوللارلىق F-15 كېلىشىمى ئىمزالىدى
ترامپ بىلەن نېتانياھۇنىڭ فلورىدادىكى ئۇچرىشىشىدىن كېيىنلا ئېلان قىلىنغان باياناتقا ئاساسلانغاندا، مەزكۇر كېلىشىم 25 دانە جەڭ ئايروپىلانى ۋە قوشۇمچە زاكاز قىلىش ھوقۇقىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن.