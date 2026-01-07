OPINION
گالاتاساراي تەرەپدارلىرى مۇسابىقە جەريانىدا پەلەستىننى قوللايدىغانلىقىنى ئىزھار قىلدى
گالاتاساراي ياۋروپا چېمپىيونلۇق بىرلەشمىسى مۇسابىقىسىدە لىۋېرپول كوماندىسىنى 0 گە قارشى 1 نەتىجە بىلەن يەڭدى،
ئىسرائىلىيە كوماندىسى ئاستون ۋىللانىڭ مەستانىلەر چەكلىمىسىدىن كېيىن مېھمان مەيداننى ئىشلەتمەيدۇ
ئىسرائىلىيەنىڭ ماككابى تېل ئاۋىۋ كوماندىسى ئاستون ۋىللانىڭ ئالدىنقى ھەپتە بىخەتەرلىك ئەندىشىلىرى سەۋەبىدىن ماككابى تېل ئاۋىۋ مەستانىلىرىنىڭ مۇسابىقە مەيدانىغا كىرىشىنى چەكلەيدىغانلىقىنى ئۇقتۇرۇشىدىن كېيىن، مۇسابىقە توغرىسىدا قارار چىقاردى.