تەنتەربىيە

Spor

پەلەستىن كوماندىسى ئەرەب لوڭقىسىنى تالىشىش مۇسابىقىسى «ئا» گۇرۇپپىسىنىڭ بايراقدارىغا ئايلاندى
ئەرەب لوڭقىسى مۇسابىقسىدە تۇنىس بىلەن تەڭلەشكەن پەلەستىن، «ئا» گۇرۇپپىسىنىڭ بايراقدارىغا ئايلاندى.
پەلەستىن كوماندىسى ئەرەب لوڭقىسىنى تالىشىش مۇسابىقىسى «ئا» گۇرۇپپىسىنىڭ بايراقدارىغا ئايلاندى
OPINION
opinion
پەلەستىن كوماندىسىنىڭ «ئەرەب لوڭقىسى»نىڭ ئېچىلىش مۇسابىقىسىدىكى غەلىبىسى قاتارنى ھاڭ-تاڭ قالدۇردى
سۇلتان ئەلبراكېنىڭ مۇسابىقىنىڭ ئاخىرقى مىنۇتلىرىدا ئۆز ۋارتاسىغا كىرگۈزۈۋالغان توپى ئېچىلىش كۈنىدە ھەممىنى ھاڭ-تاڭ قالدۇردى.
پەلەستىن كوماندىسىنىڭ «ئەرەب لوڭقىسى»نىڭ ئېچىلىش مۇسابىقىسىدىكى غەلىبىسى قاتارنى ھاڭ-تاڭ قالدۇردى
تۈركىيە ئىسپانىيە بىلەن 2:2 تەڭلىشىپ، دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسىنىڭ شاللاش باسقۇچىغا ئۆرلىدى
تۈركىيە دۆلەت پۇتبول كوماندىسى ئىسپانىيە بىلەن 2 گە قارشى 2 نەتىجە بىلەن تەڭلىشىپ، 2026-يىللىق دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسىنىڭ شاللاش مۇسابىقىلىرى باسقۇچىغا مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا ئۆتتى.
تۈركىيە ئىسپانىيە بىلەن 2:2 تەڭلىشىپ، دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسىنىڭ شاللاش باسقۇچىغا ئۆرلىدى
ئەنگلىيەدە 25 مىڭدىن ئارتۇق كىشى ئىسرائىلىيەنى مۇسابىقىلەردىن چەكلەش ئىلتىماستىنى ئىمزالىدى
ئەنگلىيەدە ئىسرائىلىيەنىڭ غەززە ئۇرۇشى سەۋەبىدىن ئىسرائىلىيە كوماندىسىنى خەلقئارالىق پۇتبول مۇسابىقىلىرىدىن چەكلەش ئىلتىماسىغا 25 مىڭدىن ئارتۇق كىشى ئىمزا قويدى.
ئەنگلىيەدە 25 مىڭدىن ئارتۇق كىشى ئىسرائىلىيەنى مۇسابىقىلەردىن چەكلەش ئىلتىماستىنى ئىمزالىدى
ھىندونېزىيە ئىسرائىلىيەلىك تەنھەرىكەتچىلەرنى چەكلەش قارارىنى ئاقلىدى
ھىندونېزىيە خەلقئارا ئولىمپىك كومىتېتىنىڭ باياناتىدىن كېيىن، ئىسرائىلىيەلىك تەنھەرىكەتچىلەرنى چەكلەش قارارىنى ئاقلىدى.
ھىندونېزىيە ئىسرائىلىيەلىك تەنھەرىكەتچىلەرنى چەكلەش قارارىنى ئاقلىدى
ئىسرائىلىيە كوماندىسى ئاستون ۋىللانىڭ مەستانىلەر چەكلىمىسىدىن كېيىن مېھمان مەيداننى ئىشلەتمەيدۇ
ئىسرائىلىيەنىڭ ماككابى تېل ئاۋىۋ كوماندىسى ئاستون ۋىللانىڭ ئالدىنقى ھەپتە بىخەتەرلىك ئەندىشىلىرى سەۋەبىدىن ماككابى تېل ئاۋىۋ مەستانىلىرىنىڭ مۇسابىقە مەيدانىغا كىرىشىنى چەكلەيدىغانلىقىنى ئۇقتۇرۇشىدىن كېيىن، مۇسابىقە توغرىسىدا قارار چىقاردى.
ئىسرائىلىيە كوماندىسى ئاستون ۋىللانىڭ مەستانىلەر چەكلىمىسىدىن كېيىن مېھمان مەيداننى ئىشلەتمەيدۇ