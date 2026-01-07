تەپسىلىي خەۋەر
مادۇرو ۋېنېزۇئېلا مىقياسىدا سەپەرۋەرلىك بۇيرۇقى چۈشۈردى
ئىتتىپاقداش كۈچلىرى يەمەندىكى قورال توشۇش ئەترىتىگە ھۇجۇم قىلدى
«ھۈرجەت» كېلىشىمى تۈركىيەنىڭ مۇداپىئە سانائىتى ئېكسپورتىدىكى تارىخىي مۇۋەپپەقىيىتى ھېسابلىنىدۇ
رۇسىيە زېلېنسكىينىڭ ترامپ بىلەن كۆرۈشۈشىدىن بۇرۇن ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلدى
پاپا لېيو تۇنجى قېتىم دىنىي مۇراسىمغا رىياسەتچىلىك قىلدى
رۇسىيە كەلگۈسى ئون يىل ئىچىدە ئاي شارىدا بىر يادرو ئېلېكتىر ئىستانسىسى قۇرۇشنى پىلانلىماقتا
مېكسىكا ئارمىيەسى ئايروپىلانىنىڭ ئامېرىكا دېڭىز تەۋەلىكىدە چۈشۈپ كېتىشى نەتىجىسىدە 5 كىشى ئۆلدى
تۈركىيە ۋەكىللەر ئۆمىكى سۈرىيە رەھبىرى بىلەن كۆرۈشىدۇ
ئۇكرائىنا ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ فلورىدادىكى ئۇچرىشىشلىرى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتتى
ئىسرائىلىيە ئايلارچە داۋاملاشقان تۇتۇپ تۇرۇش باسقۇچىدىن كېيىن، غەززەلىك 11 پەلەستىنلىكنى قويۇپ بەردى
مادۇرو كولومبىيەدىن ھەربىي ياردەم تەلەپ قىلدى
كولومبىيەدە مەكتەپ ئاپتوبۇسى ھادىسىسىدە 17 ئادەم ھاياتىدىن ئايرىلدى
ئەنقەرەدە «خەلقئارا قەدىمكى تۈرك تىلى مۇھاكىمە يىغىنى» ئۆتكۈزۈلدى
ئاقساراي: رىۋاندا ۋە كونگو دېموكراتىك جۇمھۇرىيىتى ۋاشىنگتوندا تىنچلىق كېلىشىمى ئىمزالايدۇ
پاپا بېيرۇتتىكى مۇسۇلمان ۋە خىرىستىيان رەھبەرلەر ئۇچرىشىشىدا بىرلىك چاقىرىقى قىلدى
خەلقئارا تۈرك تىلى بايرىمى: 15-دېكابىردىكى بۇ ئېتىراپ، نېمىشقا ھاياتىي ئەھمىيەتكە ئىگە؟
يېرماك: زېلېنسكىي ۋەزىپە ئۆتىگەن مەزگىلدە  ئۇكرائىنا رۇسىيەگە زېمىن ئۆتۈنۈپ بەرمەيدۇ