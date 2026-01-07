تەپسىلىي خەۋەر
مادۇرو ۋېنېزۇئېلا مىقياسىدا سەپەرۋەرلىك بۇيرۇقى چۈشۈردى
ۋېنېزۇئېلا پىرېزىدېنتى نىكولاس مادۇرو ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ پايتەخت كاراكاسقا قاراتقان «شىددەتلىك ھەربىي ھۇجۇمى» سەۋەبىدىن دۆلەتتە جىددىي ھالەت ئېلان قىلدى.
سىياسەت
تۈركىيە
مەدەنىيەت
تەپسىلىي خەۋەر
پىكىر-مۇلاھىزىلەر
ئاۋات خەۋەرلەر
ئىتتىپاقداش كۈچلىرى يەمەندىكى قورال توشۇش ئەترىتىگە ھۇجۇم قىلدى
سەئۇدى ئەرەبىستان باشچىلىقىدىكى ئىتتىپاقداش كۈچلىرى يەمەندىكى «جەنۇبىي ئۆتكۈنچى كېڭىشى» گە ئەۋەتىلگەن قورال توشۇش ئەترىتىگە ھۇجۇم قىلدى.
«ھۈرجەت» كېلىشىمى تۈركىيەنىڭ مۇداپىئە سانائىتى ئېكسپورتىدىكى تارىخىي مۇۋەپپەقىيىتى ھېسابلىنىدۇ
تۈركىيە ئۇزۇن مۇددەتلىك تەربىيەلەش ۋە قوللاش پىروگراممىسى دائىرىسىدە، ئىسپانىيەگە 30 دانە «ھۈرجەت» ئايروپىلانى سېتىپ بېرىدۇ.
رۇسىيە زېلېنسكىينىڭ ترامپ بىلەن كۆرۈشۈشىدىن بۇرۇن ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلدى
ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى ۋولودىمىر زېلېنسكىي ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ بىلەن فلورىدادا ئېلىپ بېرىلىدىغان سۆھبەتلەرگە تەييارلىق قىلىۋاتقان بىر پەيتتە، رۇسىيە ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلدى.
پاپا لېيو تۇنجى قېتىم دىنىي مۇراسىمغا رىياسەتچىلىك قىلدى
پاپا 14-لېيو تۇنجى قېتىم پاپا سۈپىتىدە روژدېستۋو بايرىمى ھارپىسىدىكى دىنىي مۇراسىمغا رىياسەتچىلىك قىلدى.
رۇسىيە كەلگۈسى ئون يىل ئىچىدە ئاي شارىدا بىر يادرو ئېلېكتىر ئىستانسىسى قۇرۇشنى پىلانلىماقتا
بۇ مۇئەسسەسە رۇسىيە-خىتاي بىرلىكتە ئېلىپ بارىدىغان تەتقىقاتلارنى ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلەيدۇ.
مېكسىكا ئارمىيەسى ئايروپىلانىنىڭ ئامېرىكا دېڭىز تەۋەلىكىدە چۈشۈپ كېتىشى نەتىجىسىدە 5 كىشى ئۆلدى
تۈركىيە ۋەكىللەر ئۆمىكى سۈرىيە رەھبىرى بىلەن كۆرۈشىدۇ
ئۇكرائىنا ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ فلورىدادىكى ئۇچرىشىشلىرى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتتى
ئىسرائىلىيە ئايلارچە داۋاملاشقان تۇتۇپ تۇرۇش باسقۇچىدىن كېيىن، غەززەلىك 11 پەلەستىنلىكنى قويۇپ بەردى
پەلەستىنلىك تۇتقۇنلار قويۇپ بېرىلگەندىن كېيىن، سالامەتلىك ئەھۋالىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى ئۈچۈن دوختۇرخانىغا ئېلىپ بېرىلدى.
مادۇرو كولومبىيەدىن ھەربىي ياردەم تەلەپ قىلدى
مادۇرو ئامېرىكا - ۋېنېزۇئېلا جىددىيچىلىكى يۇقىرى پەللىگە يەتكەن بىر پەيتتە كولومبىيەدىن ھەربىي ياردەم تەلەپ قىلدى.
كولومبىيەدە مەكتەپ ئاپتوبۇسى ھادىسىسىدە 17 ئادەم ھاياتىدىن ئايرىلدى
كولومبىيەدە مەكتەپ ئاپتوبۇسىنىڭ ھادىسىگە ئۇچرىشى نەتىجىسىدە 17 ئادەم ھاياتىدىن ئايرىلدى، 20 ئادەم يارىلاندى.
ئەنقەرەدە «خەلقئارا قەدىمكى تۈرك تىلى مۇھاكىمە يىغىنى» ئۆتكۈزۈلدى
تۈرك تىل ئورگىنى (TDK) بىلەن ئەنقەرە ئۇنىۋېرسىتېتى تىل ۋە تارىخ-جۇغراپىيە فاكۇلتېتىنىڭ ھەمكارلىقىدا ئۇيۇشتۇرۇلغان «خەلقئارا قەدىمكى تۈرك تىلى سېمپوزيۇمى (مۇھاكىمە يىغىنى)»، 4-5-دېكابىر كۈنلىرى ئەنقەرەدە ئۆتكۈزۈلدى.
ئاقساراي: رىۋاندا ۋە كونگو دېموكراتىك جۇمھۇرىيىتى ۋاشىنگتوندا تىنچلىق كېلىشىمى ئىمزالايدۇ
ترامپ بۇرۇن نەتىجە بەرمىگەن ئامېرىكا مۇرەسسەچىلىكىدىكى كېلىشىمدىن كېيىن، كاغامې ۋە تشىسېكېدىنى يېڭى بىر كېلىشىم ئۈچۈن كۈتۈۋالىدۇ.
پاپا بېيرۇتتىكى مۇسۇلمان ۋە خىرىستىيان رەھبەرلەر ئۇچرىشىشىدا بىرلىك چاقىرىقى قىلدى
پاپا 14-لېئو خۇش پېئىلسىزلىقنى رەت قىلىش ۋە تىنچلىق ئورنىتىش چاقىرىقى قىلىپ، لىۋاندا ۋەھىمە ۋە گۇمانىي قاراشلارنىڭ ھەل قىلغۇچ ئامىل ئەمەسلىكىنى تەكىتلىدى.
خەلقئارا تۈرك تىلى بايرىمى: 15-دېكابىردىكى بۇ ئېتىراپ، نېمىشقا ھاياتىي ئەھمىيەتكە ئىگە؟
سەمەرقەندتە قوبۇل قىلىنغان قارار، تۈرك تىللىرىنى يەرشارىۋى مەدەنىيەت مىراسى دەپ ئېتىراپ قىلىدۇ؛ قەدىمكى مەڭگۈ تاشلاردىن بۈگۈنكى دىپلوماتىيەگىچە، مائارىپ ۋە كىملىككە سوزۇلغان بىر رىشتىنى مۇستەھكەملەيدۇ.
ئەسەرلىرى كۆپ كۆرۈلگەن يازغۇچىلار
ترامپ مادۇرو بىلەن جىددىيچىلىك كۈچىيىۋاتقان پەيتتە تېلېفوندا كۆرۈشكەنلىكىنى دەلىللىدى
2 مىنۇت ئوقۇش
Airbus شىركىتى مىڭلارچە رېئاكتىپ ئايروپىلان ئۈچۈن جىددىي رېمونت قىلىش بۇيرۇقى چۈشۈردى
3 مىنۇت ئوقۇش
ئۇكرائىنا ھەيىتى تىنچلىق سۆھبىتى ئۈچۈن ئامېرىكادا زىيارەتتە بولىدۇ
1 مىنۇت ئوقۇش
ئوربان موسكۋادا پۇتىن بىلەن ئېنېرگىيە ۋە ئۇكرائىنا تىنچلىق ئىشلىرى توغرىسىدا سۆھبەتلىشىدۇ
2 مىنۇت ئوقۇش
يېرماك: زېلېنسكىي ۋەزىپە ئۆتىگەن مەزگىلدە ئۇكرائىنا رۇسىيەگە زېمىن ئۆتۈنۈپ بەرمەيدۇ
ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى زېلېنسكىينىڭ ئالىي دەرىجىلىك ياردەمچىسى يېرماك، ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتىنىڭ زېمىن جەھەتتە رۇسىيەگە يول قويمايدىغانلىقىنى ئېيتتى.
1x
00:00
00:00