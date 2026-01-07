تۈرك دۇنياسى

تۈركىيە بىلەن ئەزەربەيجان ئېنېرگىيە، سودا ۋە مەبلەغ سېلىش كېلىشىمى ئىمزالىدى
تۈركىيە بىلەن ئەزەربەيجان ئوتتۇرىسىدا 12-نۆۋەتلىك بىرلەشمە ئىقتىساد كومىتېتى  كېلىشىمنامىسى ۋە بۇ دائىرىدە 110 تۈرلۈك ھەرىكەت پىلانى ئىمزالاندى.

ياپونىيە ئوتتۇرا ئاسىياغا 19 مىليارد دوللارلىق بەش يىللىق سودا سېلىنما ھەرىكىتى باشلىدى
رەھبەرلەر مىنېرال ماددىلار، قاتناش لىنىيەلىرى ۋە سۈنئىي ئىدراك ئۆلچەملىرى مەسىلىلىرىدە كېلىشىم ھاسىل قىلغان بىر پەيتتە، ياپونىيە ئوتتۇرا ئاسىياغا قارىتىلغان چوڭ سېلىنما پىلانلىرىنى ئاشكارىلىدى.

ئەنقەرەدە ئېچىلغان تۈرك دۇنياسى ئالاقە يىغىنىدا ساختا ئۇچۇرغا قارشى كۈچلەرنى بىرلەشتۈرۈش تەكىتلەندى
جۇمھۇر رەئىسلىك مەھكىمىسى ئالاقە ئىشلىرى ئىدارىسى تەرىپىدىن ئۇيۇشتۇرۇلغان «تۈرك دۆلەتلىرىنىڭ ساختا ئۇچۇرغا (دېزېنفوماسسىيەگە) قارشى تۇرۇش مۇنبىرى» ئەنقەرەدە يىغىن چاقىردى.

«2025-يىللىق تۈرك تىلىغا خىزمەت قىلىش مۇكاپاتى» تارقىتىلدى
تۈرك تىلى جەمئىيىتى تۈركچىنىڭ تەرەققىياتىغا، توغرا ۋە ئۈنۈملۈك قوللىنىلىشىنىڭ ئومۇملىشىشىغا، ئىلمىي ۋە مەدەنىيەت ساھەسىدىكى ئورنىنىڭ كۈچەيتىلىشىگە تۆھپە قوشقان شەخس ۋە ئورگانلارنى تەقدىرلىدى.

خەلقئارا تۈرك تىلى ئائىلىسى بايرىمى ئەنقەرەدە تەبرىكلەندى: تۈرك تىلى مەدەنىيەت ۋە كىملىكنىڭ كاپالىتى
يۇنېسكو تەرىپىدىن تۈرك تىللىرىنىڭ «ئالەمشۇمۇل ئىنسانىي قىممەت» سۈپىتىدە رەسمىي ئېتىراپ قىلىنىشىدىن كېيىن ئېلان قىلىنغان 15-دېكابىر «خەلقئارا تۈرك تىلى ئائىلىسى بايرىمى» تۈرك تىل ئورگىنى (TDK) نىڭ ساھىبخانىلىقىدا ئەنقەرەدە تەبرىكلەندى.

خەلقئارا تۈرك تىلى بايرىمى: 15-دېكابىردىكى بۇ ئېتىراپ، نېمىشقا ھاياتىي ئەھمىيەتكە ئىگە؟
سەمەرقەندتە قوبۇل قىلىنغان قارار، تۈرك تىللىرىنى يەرشارىۋى مەدەنىيەت مىراسى دەپ ئېتىراپ قىلىدۇ؛ قەدىمكى مەڭگۈ تاشلاردىن بۈگۈنكى دىپلوماتىيەگىچە، مائارىپ ۋە كىملىككە سوزۇلغان بىر رىشتىنى مۇستەھكەملەيدۇ.
