OPINION
ئەردوغان: تارىخىي مەسئۇلىيىتىمىز دائىرىسىدە تىنچلىق ۋە دىيالوگنى ئومۇملاشتۇرۇشقا تىرىشىۋاتىمىز
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسى رەجەپ تاييىپ ئەردوغان جۈمە كۈنى تۈركمەنىستاندا ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارالىق مۇنبەردە مۇھىم سۆز قىلدى.
خەلقئارا تۈرك تىلى ئائىلىسى بايرىمى ئەنقەرەدە تەبرىكلەندى: تۈرك تىلى مەدەنىيەت ۋە كىملىكنىڭ كاپالىتى
يۇنېسكو تەرىپىدىن تۈرك تىللىرىنىڭ «ئالەمشۇمۇل ئىنسانىي قىممەت» سۈپىتىدە رەسمىي ئېتىراپ قىلىنىشىدىن كېيىن ئېلان قىلىنغان 15-دېكابىر «خەلقئارا تۈرك تىلى ئائىلىسى بايرىمى» تۈرك تىل ئورگىنى (TDK) نىڭ ساھىبخانىلىقىدا ئەنقەرەدە تەبرىكلەندى.