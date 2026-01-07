تۈركىيە
تۈركىيە «ئەرەبىستانلىق لاۋرېنس» غا ئائىت ئوسمانلى دەۋرى ئىستىخبارات ئارخىپلىرىنى ئاشكارىلىدى
تۈركىيە مىللىي ئىستىخبارات ئىدارىسى ئەنگلىيە جاسۇسى توماس ئېدۋارد لاۋرېنسنىڭ ئوتتۇرا شەرقتىكى پائالىيەتلىرى تەپسىلىي بايان قىلىنغان 1929-يىللىق ئارخىپ ھۆججەتلىرىنى ئاممىغا ئېلان قىلدى.
پىكىر-مۇلاھىزىلەر
ئەردوغان ترامپ بىلەن ئۆتكۈزگەن تېلېفون سۆھبىتىدە ۋېنېسۇئېلا ۋە غەززە مەسىلىسىنى تىلغا ئالدى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان بىلەن پىرېزىدېنت ترامپ تۈركىيە-ئامېرىكا مۇناسىۋەتلىرى، مۇداپىئە ھەمكارلىقى ۋە رايون خاراكتېرلىك مەسىلىلەر ئۈستىدە سۆھبەتلەشتى.
تۈركىيە يەمەن رەئىسلىك كېڭىشىنىڭ مۇقىملىقنى قايتىدىن ئەسلىگە كەلتۈرۈش تىرىشچانلىقلىرىنى قارشى ئالدى
تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە زېمىن پۈتۈنلۈكىگە تەھدىت ئېلىپ كېلىدىغان تەرەققىياتلارنىڭ جەنۇبىي ۋىلايەتلەردە يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى ئەنسىرەش ئىچىدە كۆزىتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
تۈركىيەدە ئېلىپ بېرىلغان يېڭى زەربە بېرىش ھەرىكەتلىرىدە دائېشقا چېتىشلىق ئونلارچە گۇماندار تۇتۇلدى
يالوۋا ۋىلايىتىدە يۈز بەرگەن دائېش بىلەن چېتىشلىق ئادەم جېنىغا زامىن بولغان ھۇجۇمدىن كېيىن، تېررورىزمغا قارشى كۈرەش پائالىيەتلىرى دائىرىسىدە تۈركىيە دۆلەت خەۋپسىزلىك كۈچلىرى ماس قەدەمدە زەربە بېرىش ھەرىكەتلىرىنى ئېلىپ باردى.
ئىستانبۇلدا ئون مىڭلىغان كىشى پەلەستىننى قوللاپ پىيادە يۈرۈش قىلدى
دىنىي ۋە خەلق رەھبەرلىرىنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئۆتكۈزۈلگەن «سۈكۈت قىلمايمىز» ناملىق يىغىلىش، 400 دىن ئارتۇق ئاممىۋىي تەشكىلات ۋەكىللىرىنى بىر يەرگە جەم قىلدى.
خاقان فىدان: «تۈركىيە 2026-يىلى تىنچلىق ۋە دىپلوماتىيە تىرىشچانلىقىنى داۋاملاشتۇرىدۇ»
تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خاقان فىدان تۈركىيەنىڭ يېڭى يىلدا تىنچلىق، مۇقىملىق ۋە ئىنسانىي مەسئۇلىيەتلەرنى داۋاملىق ئالدىنقى ئورۇنغا قويىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
