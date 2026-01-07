پىكىر-مۇلاھىزىلەر
ئەردوغان يېڭى يىل كېچىسى ئەسكەرلەرگە قىلغان سۆزىدە تۈركىيەنىڭ ھەربىي نەتىجىلىرىنى مەدھىيەلىدى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان ھۆكۈمەتنىڭ دۆلەتنى تېخىمۇ كۈچەيتىش يېڭى، كۈچلۈك ۋە بۈيۈك تۈركىيەنى كەلگۈسى ئەۋلادلارغا قالدۇرۇش ئىرادىسىنى يەنە بىر قېتىم تەكىتلىدى.
تۈركىيەدە ئېلىپ بېرىلغان يېڭى زەربە بېرىش ھەرىكەتلىرىدە دائېشقا چېتىشلىق ئونلارچە گۇماندار تۇتۇلدى
يالوۋا ۋىلايىتىدە يۈز بەرگەن دائېش بىلەن چېتىشلىق ئادەم جېنىغا زامىن بولغان ھۇجۇمدىن كېيىن، تېررورىزمغا قارشى كۈرەش پائالىيەتلىرى دائىرىسىدە تۈركىيە دۆلەت خەۋپسىزلىك كۈچلىرى ماس قەدەمدە زەربە بېرىش ھەرىكەتلىرىنى ئېلىپ باردى.