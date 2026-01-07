ئىلىم-پەن ۋە تېخنولوگىيە

گۆرگۈن: ئىسپانىيە بىلەن تۈزۈلگەن «ھۈرجەت» كېلىشىمى يېڭى ئېكىسپورت پۇرسىتى ياراتتى
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسلىك مەھكىمىسى مۇداپىئە سانائىتى ئىدارىسى باشلىقى ھالۇق گۆرگۈن ئىسپانىيە بىلەن تۈزۈلگەن كېلىشىمنىڭ ئايروپىلان سېتىشتىن ھالقىپ، سىستېمىلار ۋە ئۇزاق مۇددەتلىك ھەمكارلىقنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
تەيۋەن تېخنىكا ماگناتى TSMC «ئەڭ ئىلغار» 2 نانومېتىرلىق ئۆزەكلەرنى تۈركۈملەپ ئىشلەپچىقىرىشنى باشلىدى
تەيۋەن تېخنىكا ماگناتى TSMC ئەڭ يېڭى 2 نانومېتىرلىق يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ئۆزەكلىرىنى تۈركۈملەپ ئىشلەپچىقىرىشقا رەسمىي كىرىشكەنلىكىنى جاكارلىدى.
ئەردوغان: «تۈركىيە تۇنجى دەرىجىدىن تاشقىرى كۆلەملىك بۇلۇت رايونىنى قۇرىدۇ»
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسى رەجەپ تاييىپ ئەردوغان ئىلمىي تەرەققىياتلارنى يېقىندىن كۆزىتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، كەلگۈسىدىكى يېڭىلىقلارنى ۋە ئۆزگىچە تەتقىقاتلارنى مىللەتنىڭ ئۆزگىچە مەدەنىيەت كىملىكىگە سەپلەشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىدى.
«تايفۇن» مۇۋەپپەقىيەتلىك سىناق قىلىندى
تۈركۈملەپ ياسىلىۋاتقان ئۇزۇن مۇساپىلىق بالىستىك باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىستېمىسى تايفۇن، يەنە بىر قېتىملىق سىناقنى مۇۋەپپەقىيەتلىك تاماملىدى.
تەيۋەن چوڭ تىپتىكى بۇلۇت مۇلازىمەت مەركىزىنى ئىشقا كىرىشتۈردى
تەينەن شەھىرىدىكى يېڭى بۇلۇت ھېسابلاش مەركىزى، تەيۋەننىڭ تېخنىكىلىق ئەۋزەللىكىنى كۈچەيتىش ۋە يەرشارى خاراكتېرلىك سۈنئىي ئەقىل (AI) تەرەققىياتىنى قوللاشنى مەقسەت قىلىدۇ.
ئىككى ياپونىيەلىك ئالىم نوبېل مۇكاپاتىغا ئېرىشتى
ياپونىيەلىك ئالىملاردىن شىمون ساكاگۇچى (Shimon Sakaguchi) ۋە سۇسۇمۇ كىتاگاۋا (Susumu Kitagawa) ئوخشاش بىر يىلدا ئىككى ئايرىم ساھە بويىچە نوبېل مۇكاپاتىغا ئېرىشتى. ئالىملارنىڭ ھەر ئىككىلىسى بۇ يىل 74 ياشتا.
