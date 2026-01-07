گۆرگۈن: ئىسپانىيە بىلەن تۈزۈلگەن «ھۈرجەت» كېلىشىمى يېڭى ئېكىسپورت پۇرسىتى ياراتتى
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسلىك مەھكىمىسى مۇداپىئە سانائىتى ئىدارىسى باشلىقى ھالۇق گۆرگۈن ئىسپانىيە بىلەن تۈزۈلگەن كېلىشىمنىڭ ئايروپىلان سېتىشتىن ھالقىپ، سىستېمىلار ۋە ئۇزاق مۇددەتلىك ھەمكارلىقنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
ياۋروپا ئىتتىپاقى گوگۇلنىڭ سۈنئىي ئەقىل سانلىق مەلۇماتىنى تەكشۈرىدۇ
ياۋروپا ئىتتىپاقى گوگۇلنىڭ نەشرىياتچىلار ۋە يۇتىيۇب مەزمۇنلىرىنى رۇخسەتسىز ۋە ھەق تۆلىمەستىن، ئۆزىنىڭ سۈنئىي ئەقىل مودېللىرىنى مەشىقلەندۈرۈش ئۈچۈن ئىشلەتكەنلىكى گۇمانى بىلەن تەكشۈرۈش باشلىدى.
ئەردوغان: «تۈركىيە تۇنجى دەرىجىدىن تاشقىرى كۆلەملىك بۇلۇت رايونىنى قۇرىدۇ»
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسى رەجەپ تاييىپ ئەردوغان ئىلمىي تەرەققىياتلارنى يېقىندىن كۆزىتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، كەلگۈسىدىكى يېڭىلىقلارنى ۋە ئۆزگىچە تەتقىقاتلارنى مىللەتنىڭ ئۆزگىچە مەدەنىيەت كىملىكىگە سەپلەشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىدى.