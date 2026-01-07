OPINION
ھىندىستان شېرىك دۆلەتلىرى بىلەن سودا كېلىشىمى تۈزۈش قەدىمىنى تېزلەتتى
ھىندىستان ئامېرىكانىڭ تاموژنا باجلىرىغا قارشى باشقا دۆلەتلەر بىلەن سودا كېلىشىمى ئىمزالاش سۈرئىتىنى تېزلەشتۈردى.
گۆرگۈن: ئىسپانىيە بىلەن تۈزۈلگەن «ھۈرجەت» كېلىشىمى يېڭى ئېكىسپورت پۇرسىتى ياراتتى
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسلىك مەھكىمىسى مۇداپىئە سانائىتى ئىدارىسى باشلىقى ھالۇق گۆرگۈن ئىسپانىيە بىلەن تۈزۈلگەن كېلىشىمنىڭ ئايروپىلان سېتىشتىن ھالقىپ، سىستېمىلار ۋە ئۇزاق مۇددەتلىك ھەمكارلىقنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
يەر شارى خاراكتېرلىك جىددىي ۋەزىيەت كۈچىيىۋاتقان بىر پەيتتە ئالتۇن تۇنجى قېتىم 4500 دوللاردىن ئاشتى
جۇغراپىيەلىك سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي ئېنىقسىزلىقلار بىلەن فېدېراتسىيە زاپاس پۇل كومىتېتى (Fed) نىڭ ئۆسۈم نىسبىتىنى تۆۋەنلىتىش مۆلچەرىنىڭ ئېشىشىغا ئەگىشىپ، ئالتۇن ۋە كۈمۈشنىڭ باھاسى تارىختىكى ئەڭ يۇقىرى چەككە يەتتى.