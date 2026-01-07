ئىقتىساد

Ekonomi

توكيو كىمئارتۇق سودىسىدا بىر بېلىق 3 مىليون 200 مىڭ دوللارغا سېتىلدى
توكيو كىمئارتۇق سودىسىدا 243 كىلوگىراملىق بىر كۆك قاناتلىق تۇنا بېلىقى 3 مىليون 200 مىڭ دوللارغا سېتىلدى.
توكيو كىمئارتۇق سودىسىدا بىر بېلىق 3 مىليون 200 مىڭ دوللارغا سېتىلدى
OPINION
opinion
گۆرگۈن: ئىسپانىيە بىلەن تۈزۈلگەن «ھۈرجەت» كېلىشىمى يېڭى ئېكىسپورت پۇرسىتى ياراتتى
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسلىك مەھكىمىسى مۇداپىئە سانائىتى ئىدارىسى باشلىقى ھالۇق گۆرگۈن ئىسپانىيە بىلەن تۈزۈلگەن كېلىشىمنىڭ ئايروپىلان سېتىشتىن ھالقىپ، سىستېمىلار ۋە ئۇزاق مۇددەتلىك ھەمكارلىقنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
گۆرگۈن: ئىسپانىيە بىلەن تۈزۈلگەن «ھۈرجەت» كېلىشىمى يېڭى ئېكىسپورت پۇرسىتى ياراتتى
تۈركىيە خوڭكوڭ بىلەن تۈزۈلگەن مەبلەغ سېلىش كېلىشىمىنى ماقۇللىدى
تۈركىيە خوڭكوڭ بىلەن تۈزۈلگەن مەبلەغ سېلىش كېلىشىمىنى ۋە ب د ت نىڭ  بىيولوگىيەلىك كۆپ خىللىقنى قوغداش كېلىشىمىنى ماقۇللىدى.
تۈركىيە خوڭكوڭ بىلەن تۈزۈلگەن مەبلەغ سېلىش كېلىشىمىنى ماقۇللىدى
يەر شارى خاراكتېرلىك جىددىي ۋەزىيەت كۈچىيىۋاتقان بىر پەيتتە ئالتۇن تۇنجى قېتىم 4500 دوللاردىن ئاشتى
جۇغراپىيەلىك سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي ئېنىقسىزلىقلار بىلەن فېدېراتسىيە زاپاس پۇل كومىتېتى (Fed) نىڭ ئۆسۈم نىسبىتىنى تۆۋەنلىتىش مۆلچەرىنىڭ ئېشىشىغا ئەگىشىپ، ئالتۇن ۋە كۈمۈشنىڭ باھاسى تارىختىكى ئەڭ يۇقىرى چەككە يەتتى.
يەر شارى خاراكتېرلىك جىددىي ۋەزىيەت كۈچىيىۋاتقان بىر پەيتتە ئالتۇن تۇنجى قېتىم 4500 دوللاردىن ئاشتى
تۈركىيە بىلەن ئەزەربەيجان ئېنېرگىيە، سودا ۋە مەبلەغ سېلىش كېلىشىمى ئىمزالىدى
تۈركىيە بىلەن ئەزەربەيجان ئوتتۇرىسىدا 12-نۆۋەتلىك بىرلەشمە ئىقتىساد كومىتېتى  كېلىشىمنامىسى ۋە بۇ دائىرىدە 110 تۈرلۈك ھەرىكەت پىلانى ئىمزالاندى.
تۈركىيە بىلەن ئەزەربەيجان ئېنېرگىيە، سودا ۋە مەبلەغ سېلىش كېلىشىمى ئىمزالىدى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: «تۈركىيەنىڭ مۇداپىئە ئېكسپورتى 11 ئايدا %30 ئاشتى»
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان تۈركىيەنىڭ مۇداپىئە ۋە ئاۋىياتسىيە ئېكسپورتىنىڭ يېقىنقى 11 ئايلىق مەزگىلدە 7 مىليارد 445 مىليون دوللارغا يەتكەنلىكىنى ۋە نۆۋەتتە مۇداپىئە ئېكسپورتىدا دۇنيادىكى 11-چوڭ دۆلەت ئورنىدا ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: «تۈركىيەنىڭ مۇداپىئە ئېكسپورتى 11 ئايدا %30 ئاشتى»