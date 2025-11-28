مەدەنىيەت
ھىندىستان كىنوچىلىقىنىڭ «ئەر قەھرىمانى» دھارمېندرا 89 يېشىدا ئالەمدىن ئۆتتى
ئۆزىگە خاس جەلپكارلىقى، كۆپ قىرلىق تالانتى ۋە ئېكراندىكى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھەمكارلىقلىرى بىلەن كىشىلەر قەلبىدىن چوڭقۇر ئورۇن ئالغان بوللىۋۇد چولپىنى، ئەپسانىۋى ئاكتىيور دھارمېندرا 89 يېشىدا ۋاپات بولدى.
ت ر ت ۋورلد دىجىتال 2025-يىللىق لوۋى مۇكاپاتلىرىدا زور نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈردى
ت ر ت ۋورلد دىجىتال (TRT World Digital) 2025-يىللىق لوۋى (Lovie) مۇكاپاتىدا ھەر خىل كاتېگورىيەلەردە بەش ئەسىرى بىلەن مۇكاپاتقا ئېرىشتى.
خىتاي ئالەم ئۇچقۇچىلىرىنىڭ يەر شارىغا قايتىش ۋاقتى كېچىكتۈرۈلدى
خىتاينىڭ «20-شېنجۇ» ۋەزىپىسىدىكى ئۈچ ئالەم ئۇچقۇچىسى ئاپرېل (2025) دا تيەنگوڭ ئالەم پونكىتىغا كەلگەن بولۇپ، ئالتە ئايلىق ۋەزىپە ئۆتەش ۋاقتىنى تاماملاش ئالدىدا ئىدى.
ۋېنېزۇئېلالىق ئۆكتىچى رەھبەر مارىيا كورىنا ماچادو 2025-يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا ئېرىشتى
58 ياشلىق ۋېنېزۇئېلالىق ئۆكتىچى رەھبەر مارىيا كورىنا ماچادو338 نامزات ئىچىدە، بۇ يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا ئېرىشىپ، ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ قاتارلىق يۇقىرى دەرىجىلىك كاندىداتلارنى يەڭدى.
ت ر ت ۋورلد مۇنبىرى يۇقىرى دەرىجىلىك شەخسلەرنى بىر يەرگە جەم قىلىدۇ
مۇتەخەسسىسلەر ۋە ئەمەلدارلار ت ر ت ۋورلد (TRT World) مۇنبىرىدە بىر يەرگە جەم بولۇپ، باشقۇرۇش، كىلىمات، تېخنىكا ۋە خەلقئارالىق تەرەققىياتلارنى مۇزاكىرە قىلىدۇ.
ئۈچ ئالىمغا نوبېل خىمىيە مۇكاپاتى بېرىلدى
سۇسۇمۇ كىتاگاۋا (Susumu Kitagawa)، رىچارد روبسون (Richard Robson) ۋە ئۆمەر ياغى (Omar Yaghi) 2025-يىللىق نوبېل خىمىيە مۇكاپاتىغا ئېرىشتى.
