ئامېرىكادا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان تۈرك تەتقىقاتچى كېپىللىك ئاستىدا قويۇپ بېرىلدى
ئامېرىكا ئېنېرگىيە مىنىستىرلىقىنىڭ فېرمىلاب (Fermilab) تەجرىبىخانىسىدىكى بىخەتەرلىك مەسىلىلىرى ۋە رادىياتسىيە خەۋپى ھەققىدىكى ئەندىشىلىرىنى ئاشكارىلىغانلىقى ئۈچۈن قىيىنچىلىققا دۇچ كەلگەن تۈرك تەتقىقاتچى فۇرقان دۆلەك كېپىللىككە قويۇپ بېرىلدى.
ئەردوغان: «تۈركىيە ئۇكرائىنا، غەززە ۋە سۇداندىكى تىنچلىق تىرىشچانلىقلىرىنى قايتا باشلايدۇ»
ئەردوغان، ئئەنقەرەنىڭ «تىنچلىق ئۈچۈن ھەر يەرگە يۈگۈرۈشنى داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى» ئېيتتى ۋە رۇسىيە بىلەن ئاشلىق كېلىشىمىنى قايتا جانلاندۇرۇش ئۈچۈن پىلانلانغان سۆھبەتلەر ھەققىدە توختالدى.