تۈركىيە
پاپا 14-لېئو تۇنجى چەت ئەل زىيارىتى ئۈچۈن تۈركىيەگە يېتىپ كەلدى
پاپا تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسى رەجەپ تاييىپ ئەردوغان بىلەن كۆرۈشىدۇ، چوڭ شەھەرلەرنى زىيارەت قىلىدۇ ۋە ھەرخىل دىنىي مۇراسىملارغا قاتنىشىدۇ.
ئامېرىكادا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان تۈرك تەتقىقاتچى كېپىللىك ئاستىدا قويۇپ بېرىلدى
ئامېرىكا ئېنېرگىيە مىنىستىرلىقىنىڭ فېرمىلاب (Fermilab) تەجرىبىخانىسىدىكى بىخەتەرلىك مەسىلىلىرى ۋە رادىياتسىيە خەۋپى ھەققىدىكى ئەندىشىلىرىنى ئاشكارىلىغانلىقى ئۈچۈن قىيىنچىلىققا دۇچ كەلگەن تۈرك تەتقىقاتچى فۇرقان دۆلەك كېپىللىككە قويۇپ بېرىلدى.
تۈركىيە يەرلىك تەلىم-تەربىيە ئايروپىلانى «HÜRJET» نى تۈركۈملەپ ئىشلەپچىقىرىشقا تەييارلانماقتا
تۈركىيە دۆلەت مۇداپىئە ئەمەلدارلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، تۈركىيە ئىسپانىيە بىلەن ئېكسپورت كېلىشىمى ئىمزالاشقا تەييارلانماقتا ئىكەن.
تۈركىيە ۋە جەنۇبىي كورېيە رەھبەرلىرى ئىستراتېگىيەلىك ئەھمىيەتكە ئىگە مەسىلىلەرنى مۇزاكىرىلەشتى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان، ھەر ئىككى تەرەپتىن مۇناسىۋەتلىك ئورگانلارنىڭ پاكىز ئېنېرگىيە ئىستانسىسى قۇرۇش ئۈچۈن سۆھبەتلەرنى داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
تۈركىيە جان قۇتقۇزۇشتا ئىشلىتىلىدىغان ئۇچقۇچىسىز ھاۋا ئاپپاراتلىرىنى ئىشلەپ چىقاردى
تۈركىيە مۇداپىئە شىركەتلىرى تەبىئىي ئاپەتلەردە جان قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ئۇچقۇچىسىز ھاۋا ئاپپاراتلىرىنى ياساپ چىقماقتا.
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ قەتئىي ۋە ئىزچىل ئىرادىسى نېتانياھۇنى توختىتالايدۇ
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسى رەجەپ تاييىپ ئەردوغان ئىسرائىلىيەگە قارىتىلغان دىپلوماتىك بېسىمنى كۈچەيتىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى، غەززەدىكى ئۇرۇش توختىتىشنىڭ تولۇق ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈشى كېرەكلىكىنى بىلدۈردى.
