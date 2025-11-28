پىكىر-مۇلاھىزىلەر
فىرانسېسكا ئالبانېس فىرانسىيە پارلامېنتىدا غەززە بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئەندىشەلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى
بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ ئالاھىدە دوكلاتچىسى ئالبانېس فىرانسىيە پارلامېنتىدىكى نۇتىقىدا، پەلەستىن توغرىسىدا بىرنەچچە دوكلات ئېلان قىلغاندىن بۇيان ئۇچراتقان شەخسىي نەتىجىلەر، خەلقئارا قانۇن ۋە ياۋروپانىڭ سىياسىي ھالىتى توغرىسىدا چۈشەنچە بەردى.
ئامېرىكا پىرېزىدېنتى ترامپ رايونلۇق ئىتتىپاقداشلىرى بىلەن كۆرۈشۈشنى مەقسەت قىلغان تۇنجى قېتىملىق كەڭ دائىرىلىك ئاسىيا زىيارىتى جەريانىدا خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشۈپ، سودا مۇناسىۋىتىنى ياخشىلاشنى ۋە سۆھبەت ئۆتكۈزۈشنى پىلانلىماقتا.
