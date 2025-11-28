پىكىر-مۇلاھىزىلەر
تۈركىيەدە ئاياللارغا قارىتىلغان زورىۋانلىققا قىلچە يول قويماسلىق  سىياسىتى ۋە ئىستراتېگىيەلىرى
پىكىر-مۇلاھىزىلەر
ناتسىستلار قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلەش ئۇچۇرى پولشا بىلەن ئىسرائىلىيە ئوتتۇرىسىدا تور مۇنازىرىسىگە سەۋە
ياۋروپا ئىتتىپاقى 3000 پەلەستىنلىك ساقچىنى تەربىيەلەشنى پىلانلىماقتا
فىرانسېسكا ئالبانېس فىرانسىيە پارلامېنتىدا غەززە بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئەندىشەلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى
تۈركىيە غەززەگە ئەسكەر ئەۋەتىش مەسىلىسىدە ب د ت نىڭ قارارىغا ئاساسەن ھەرىكەت قىلىدۇ
ترامپ ئاسىيا زىيارىتى جەريانىدا شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشۈشنى پىلانلىماقتا
ئىسرائىلىيە قايتۇرۇپ بەرگەن پەلەستىنلىكلەرنىڭ جەسەتلىرىدە روشەن قىيىن - قىستاق ئىزلىرى كۆرۈلدى
ياۋروپانىڭ يېڭى دەۋردىكى ھاۋا مۇداپىئە ئىستراتېگىيەسى: ئۇچقۇ سېپىلى قۇرۇش
گېرمانىيە گېزىتى: ترامپ تۆت قېتىم تېلېفون قىلدى، مودى تېلېفوننى ساقلاتتى
پۇتىن ئاخىرى زېلېنسكىي بىلەن كۆرۈشۈشنى قارار قىلدىمۇ؟
خىروشىماغا ئاتوم بومبىسى تاشلىنىپ 80 يىل ئۆتكەن بولسىمۇ يادرو تەھدىتى يەنىلا داۋاملاشماقتا
خىتاي، پاكىستان بىلەن ئافغانىستاننىڭ كونا يولدا يېڭى مۇساپىنى باشلىشىغا يېتەكچىلىك قىلماقتا
خىتايغا قاراتقان تاموژنا بېجى سىياسىتىدىن يېنىۋېلىشى ترامپنىڭ پىلانىنىڭ كەمتۈكلۈكىنى ئاشكارىلىدى
ئەسەرلىرى كۆپ ئوقۇلغان يازغۇچىلار
ئىسرائىلىيە تەرەپدارلىرىنىڭ ئۇنىۋېرسىتېتلاردىكى پىكىر ئەركىنلىكىنى شەكىللەندۈرۈش تىرىشچانلىقلىرى
00:00