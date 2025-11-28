سىياسەت
موسكۋا رۇسىيە-ئۇكرائىنا تىنچلىق سۆھبەتلىرىگە ساھىبخانلىق قىلغان تۈركىيەگە رەھمەت ئېيتتى
ترامپ: ئۈچىنچى دۇنيا دۆلەتلىرىدىن كېلىدىغان كۆچمەنلەرنى مەڭگۈلۈك توختىتمەن
ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى كېلىشىمگە قارىماي غەززەدە ئۆيلەرنى چېقىشنى داۋاملاشتۇرماقتا
ۋىدېيولار
خوڭكوڭدىكى بىر ئولتۇراق رايونىدا ئوت ئاپىتى يۈز بەردى
00:28
ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى غەربىي قىرغاقنىڭ شىمالىغا كەڭ كۆلەملىك ھۇجۇم قىلدى
00:38
ئاقساراي ئەتراپىدا كەم دېگەندە ئىككى دۆلەت مۇھاپىزەتچىسى ھۇجۇمغا ئۇچرىدى
00:30
قىشلىق بوران-چاپقۇن غەززەدە ماكانىدىن ئايرىلغان پەلەستىنلىكلەرنىڭ ئازابىنى ئېغىرلاشتۇرماقتا
01:30
ئامېرىكا ھىندىستانغا باشقۇرۇلىدىغان بومبا ۋە ئوق-دورا سېتىپ بېرىشنى تەستىقلىدى
ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرى ھىندىستانغا 93 مىليون دوللارلىق «جاۋېلىن» ناملىق باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىستېمىسى ۋە «ئېكسكالىبۇر» ئوق-دورىلىرىنى سېتىپ بېرىشنى تەستىقلىدى.
ئەردوغان رۇسىيە-ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنى ئاخىرلاشتۇرۇش ئۈچۈن ئىستانبۇل سۆھبەتلىرىنى جانلاندۇرۇشقا چاقىردى
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسى رەجەپ تايىپ ئەردوغان ئەنقەرەنىڭ رۇسىيە بىلەن «ئۇرۇش توختىتىشنى تېزلىتىدىغان، ھەمدە ئادىل ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك بىر تىنچلىققا يول ئاچىدىغان ھەر تۈرلۈك تەكلىپنى» مۇزاكىرە قىلىشقا تەييار ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
تۈركىيە ئارىدىن 13 يىل ئۆتكەندىن كېيىن سۈرىيەگە تۇنجى قېتىم باش ئەلچى تەيىنلىدى
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن مىنىستىرى نوھ يىلماز تۈركىيەنىڭ سۈرىيەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى بولۇپ تەيىنلەندى.
پىكىر-مۇلاھىزىلەر
ئاۋسترالىيە بىلەن تۈركىيە كېلىشتى؛ «COP31» يىىغىنغا تۈركىيە ساھىبخانلىق قىلىدۇ
تۈركىيە بىلەن ئاۋسترالىيە 31-نۆۋەتلىك ب د ت كىلىمات ئۆزگىرىشى رامكا ئەھدىنامىسىگە تەرەپ دۆلەتلەر يىغىنىغا (COP31) ساھىبخانلىق قىلىش مەسىلىسىدە ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلدى.
ترامپ 28 ماددىلىق رۇسىيە-ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنى ئاخىرلاشتۇرۇش پىلانىنى ئىمزالىدى
ئامېرىكا يۇقىرى دەرىجىلىك بىر ئەمەلدارىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، مەزكۇر رامكا پىلان ھەر ئىككى تەرەپكە بىخەتەرلىك كاپالىتى بېرىشنى مەقسەت قىلدىكەن.
ئەنگلىيە: ھەربىي تاللىشىمىز تەييار
رۇسىيە پاراخوتى ئەنگلىيە ھاۋا ئارمىيەسى ئۇچقۇچىلىرىغا لازېر نۇرى چۈشۈرگەندىن كېيىن، ئەنگلىيە «ھەربىي تاللاشلار تەييار» دېدى
