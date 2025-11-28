موسكۋا رۇسىيە-ئۇكرائىنا تىنچلىق سۆھبەتلىرىگە ساھىبخانلىق قىلغان تۈركىيەگە رەھمەت ئېيتتى
رۇسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى باياناتچىسى موسكۋانىڭ ئۇكرائىنا بىلەن ئۆتكۈزۈلىدىغان سۆھبەتلەر ئۈچۈن سەھنە ھازىرلاپ بەرگەن تۈركىيەنىڭ تەشەببۇسىغا يۇقىرى باھا بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، كىيېۋنى مۇزاكىرىلەرنى كەينىگە سۈرۈش بىلەن ئەيىبلىدى.
ۋىدېيولار
خوڭكوڭدىكى بىر ئولتۇراق رايونىدا ئوت ئاپىتى يۈز بەردى
00:28
خوڭكوڭدىكى بىر ئولتۇراق رايونىدا ئوت ئاپىتى يۈز بەردى
00:28
ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى غەربىي قىرغاقنىڭ شىمالىغا كەڭ كۆلەملىك ھۇجۇم قىلدى
00:38
ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى غەربىي قىرغاقنىڭ شىمالىغا كەڭ كۆلەملىك ھۇجۇم قىلدى
00:38
ئاقساراي ئەتراپىدا كەم دېگەندە ئىككى دۆلەت مۇھاپىزەتچىسى ھۇجۇمغا ئۇچرىدى
00:30
ئاقساراي ئەتراپىدا كەم دېگەندە ئىككى دۆلەت مۇھاپىزەتچىسى ھۇجۇمغا ئۇچرىدى
00:30
قىشلىق بوران-چاپقۇن غەززەدە ماكانىدىن ئايرىلغان پەلەستىنلىكلەرنىڭ ئازابىنى ئېغىرلاشتۇرماقتا
01:30
قىشلىق بوران-چاپقۇن غەززەدە ماكانىدىن ئايرىلغان پەلەستىنلىكلەرنىڭ ئازابىنى ئېغىرلاشتۇرماقتا
01:30
ئەردوغان رۇسىيە-ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنى ئاخىرلاشتۇرۇش ئۈچۈن ئىستانبۇل سۆھبەتلىرىنى جانلاندۇرۇشقا چاقىردى
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسى رەجەپ تايىپ ئەردوغان ئەنقەرەنىڭ رۇسىيە بىلەن «ئۇرۇش توختىتىشنى تېزلىتىدىغان، ھەمدە ئادىل ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك بىر تىنچلىققا يول ئاچىدىغان ھەر تۈرلۈك تەكلىپنى» مۇزاكىرە قىلىشقا تەييار ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
پىكىر-مۇلاھىزىلەر
پولشا ئىككى ئايرودۇرۇمىنى تاقىدى
پولشا شەرقىي جەنۇبىدىكى رژېسزوۋ (Rzeszow) ۋە لۇبلىن (Lublin) ئايرودۇرۇملىرىنى ۋاقىتلىق تاقىدى.