تەپسىلىي خەۋەر
ئوربان موسكۋادا پۇتىن بىلەن ئېنېرگىيە ۋە ئۇكرائىنا تىنچلىق ئىشلىرى توغرىسىدا سۆھبەتلىشىدۇ
ئاۋات خەۋەرلەر
يېرماك: زېلېنسكىي ۋەزىپە ئۆتىگەن مەزگىلدە  ئۇكرائىنا رۇسىيەگە زېمىن ئۆتۈنۈپ بەرمەيدۇ
ھىندىستان كىنوچىلىقىنىڭ «ئەر قەھرىمانى» دھارمېندرا 89 يېشىدا ئالەمدىن ئۆتتى
ئالجىرىيە پىرېزىدېنتى: ئىسرائىلىيە پەلەستىننى ھەرگىزمۇ يوق قىلىۋېتەلمەيدۇ
خوڭكوڭدىكى ئولتۇراق رايونلاردا يۈز بەرگەن ئوت ئاپىتىدە قازا قىلغانلار سانى 44 كە يەتتى
بىرازىلىيەنىڭ سابىق پىرېزىدېنتى بولسونارونىڭ 27 يىللىق قاماق جازاسى باشلاندى
تېز ياردەم بېرىش كۈچلىرى سۇداندا «ئۇرۇش توختىتىش» ئېلان قىلدى
«سەزگۈر تىنچلىق پىلانى مەسىلىلىرىنى ترامپ بىلەن مۇزاكىرە قىلىمەن»
مالايشىيا 16 ياشتىن تۆۋەن بالىلارنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇدىن پايدىلىنىشىنى چەكلەشنى ئويلاشماقتا
ئامېرىكا بىلەن ئۇكرائىنا تىنچلىق پىلان لايىھەسى تۈزدى
باڭلادىشتىكى يەر تەۋرەشتە ئۈچ كىشى ھاياتىدىن ئايرىلدى
«ترامپ گۇرۇپپىسى موسكۋا بىلەن مەخپىي تىنچلىق پىلانى تۈزدى»
زېلېنسكىي «سۆھبەتلەرنى قويۇقلاشتۇرۇش» ئۈچۈن تۈركىيەدە زىيارەتتە بولۇشنى پىلانلىماقتا
ئامېرىكانىڭ غەززە پىلانىنىڭ ب د ت خەۋپسىزلىك كېڭىشىدە تەستىقلىنىشىغا قارىتا ئىنكاسلار
ئەنقەرەدە تۈرك ئاكادېمىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 15 يىللىقى خاتىرىلىنىدۇ
قانۇنسىز يەھۇدىي كۆچمەنلەر پەلەستىنلىكلەرنىڭ زەيتۇن ھوسۇلىنى ئوغرىلىماقتا
ئەسەرلىرى كۆپ كۆرۈلگەن يازغۇچىلار
تۈركىيە-ئافرىقا سودا ۋە ئىقتىساد مۇنبىرى ئورتاق باياناتى ئېلان قىلىندى