ئالجىرىيە پىرېزىدېنتى: ئىسرائىلىيە پەلەستىننى ھەرگىزمۇ يوق قىلىۋېتەلمەيدۇ
ئالجىرىيە پىرېزىدېنتى ئابدۇلمەجىد تەببۇن ئالجىرىيەنىڭ ئىشغال ئاستىدىكى پەلەستىندىكى قېرىنداشلىرىغا ياردەم بېرىشنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقانلىقىنى ۋە ئۇلارنىڭ قانۇنلۇق ھەق - ھوقۇقلىرىنى قوغداش ئۈچۈن قولىدىن كەلگەن بارلىق ئىشنى قىلىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى سودا مىنىستىرى ئۆمەر بولات: «ئافرىقاغا تۇتقان پوزىتسىيەمىز قىتئە دۆلەتلىرى بىلەن قېرىنداشلىق، ئادالەت ۋە باراۋەرلىك ئاساسىدا، ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىش ۋە ھەمكارلىشىپ نەپكە ئېرىشىش پىرىنسىپلىرى ئۈستىگە قۇرۇلغان» دېدى.