كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر | 22.08.2025
ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك ت ر ت ئىخلاسمەنلىرى كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر پىروگراممىزغا خۇش كەلدىڭلار. بۈگۈنكى مۇھىم خەۋەرلىرىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرى تۆۋەندىكىچە:
2025-يىلى8-ئاينىڭ22-كۈنى
ئىسرائىلىيە غەززەنىڭ شىمالىدىكى سۇ تۇرۇبىلىرىنى كەستى.
پاكىستان ۋە خىتاي ئەمەلدارلىرى ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش ئۈچۈن كۆرۈشتى.
ئامېرىكا 55 مىليون ۋىزانى قايتا تەكشۈرۈشكە ئالدى.
سوت ترامپنىڭ سابىق ئادۋوكاتىنىڭ فېدېراتسىيە تەپتىشى بولۇش سالاھىيىتى يوق دەپ ھۆكۈم چىقاردى.
تۈركىيە ئىسرائىلىيەنىڭ يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسەتلىرىنىڭ سۈرىيەنىڭ مۇقىمسىزلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، رايونغا تەھدىت سېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.