ئەردوغان: ئىسلام ھەمکارلىق تەشكىلاتى سۈرىيەنىڭ تەرەققىياتىنى قوللاش پىروگراممىسى يولغا قويدى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتى سۈرىيەنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنى قوللاش ئۈچۈن ئالاھىدە بىر پىروگرامما يولغا قويدىç
