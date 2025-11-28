ئوربان موسكۋادا پۇتىن بىلەن ئېنېرگىيە ۋە ئۇكرائىنا تىنچلىق ئىشلىرى توغرىسىدا سۆھبەتلىشىدۇ
ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ رۇسىيە ئېنېرگىيەسىگە بولغان بېقىنىشنى ئازايتىش تىرىشچانلىقلىرى ۋە غەربنىڭ ئورباننىڭ ئۇرۇشتىكى پوزىتسىيەسىگە قاراتقان تەنقىدلىرىگە قارىماي، بۇداپېشت موسكۋا بىلەن بولغان يېقىن مۇناسىۋەتلىرىنى داۋاملىق ساقلاپ كەلمەكتە.
ئالجىرىيە پىرېزىدېنتى: ئىسرائىلىيە پەلەستىننى ھەرگىزمۇ يوق قىلىۋېتەلمەيدۇ
ئالجىرىيە پىرېزىدېنتى ئابدۇلمەجىد تەببۇن ئالجىرىيەنىڭ ئىشغال ئاستىدىكى پەلەستىندىكى قېرىنداشلىرىغا ياردەم بېرىشنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقانلىقىنى ۋە ئۇلارنىڭ قانۇنلۇق ھەق - ھوقۇقلىرىنى قوغداش ئۈچۈن قولىدىن كەلگەن بارلىق ئىشنى قىلىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.