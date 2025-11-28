FEATURES DETAIL
ئوربان موسكۋادا پۇتىن بىلەن ئېنېرگىيە ۋە ئۇكرائىنا تىنچلىق ئىشلىرى توغرىسىدا سۆھبەتلىشىدۇ
ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ رۇسىيە ئېنېرگىيەسىگە بولغان بېقىنىشنى ئازايتىش تىرىشچانلىقلىرى ۋە غەربنىڭ ئورباننىڭ ئۇرۇشتىكى پوزىتسىيەسىگە قاراتقان تەنقىدلىرىگە قارىماي، بۇداپېشت موسكۋا بىلەن بولغان يېقىن مۇناسىۋەتلىرىنى داۋاملىق ساقلاپ كەلمەكتە.
يېرماك: زېلېنسكىي ۋەزىپە ئۆتىگەن مەزگىلدە  ئۇكرائىنا رۇسىيەگە زېمىن ئۆتۈنۈپ بەرمەيدۇ
ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى زېلېنسكىينىڭ ئالىي دەرىجىلىك ياردەمچىسى يېرماك، ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتىنىڭ زېمىن جەھەتتە رۇسىيەگە يول قويمايدىغانلىقىنى ئېيتتى.
ھىندىستان كىنوچىلىقىنىڭ «ئەر قەھرىمانى» دھارمېندرا 89 يېشىدا ئالەمدىن ئۆتتى
ئۆزىگە خاس جەلپكارلىقى، كۆپ قىرلىق تالانتى ۋە ئېكراندىكى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھەمكارلىقلىرى بىلەن كىشىلەر قەلبىدىن چوڭقۇر ئورۇن ئالغان بوللىۋۇد چولپىنى، ئەپسانىۋى ئاكتىيور دھارمېندرا 89 يېشىدا ۋاپات بولدى.
ئالجىرىيە پىرېزىدېنتى: ئىسرائىلىيە پەلەستىننى ھەرگىزمۇ يوق قىلىۋېتەلمەيدۇ
ئالجىرىيە پىرېزىدېنتى ئابدۇلمەجىد تەببۇن ئالجىرىيەنىڭ ئىشغال ئاستىدىكى پەلەستىندىكى قېرىنداشلىرىغا ياردەم بېرىشنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقانلىقىنى ۋە ئۇلارنىڭ قانۇنلۇق ھەق - ھوقۇقلىرىنى قوغداش ئۈچۈن قولىدىن كەلگەن بارلىق ئىشنى قىلىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
خوڭكوڭدىكى ئولتۇراق رايونلاردا يۈز بەرگەن ئوت ئاپىتىدە قازا قىلغانلار سانى 44 كە يەتتى
خوڭكوڭدىكى ئولتۇراق رايونلاردا يۈز بەرگەن ئوت ئاپىتىدە قازا قىلغانلار سانى 44 كە، ئىز - دېرەكسىز يوقاپ كەتكەنلەر سانى 279 غا يەتتى.
