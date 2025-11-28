ئەردوغان: «دۇنيا سودىسىنى جانلاندۇرۇش ئۈچۈن كۈچلۈك ھەمكارلىق ۋە سىجىل تەمىنلەش زەنجىرى زۆرۈر»
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان گ 20 دۆلەتلەر گۇرۇھى باشلىقلار يىغىنىدا، تۈركىيەنىڭ بولۇپمۇ تۆۋەن كىرىملىك دۆلەتلەر ئۈچۈن قەرز قۇرۇلمىسىنى قايتا تەشكىللەش جەريانىدا ئادىل مۇئامىلە قىلىشنى ئاساس قىلغان ئۇسۇلنىڭ قوللىنىلىشىنى قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
OPINION
كارنى:قائىدە-تۈزۈمگە ئاساسلانغان سودا دەۋرى ئۆتۈپ كەتتى
كانادا باش مىنىستىرى مارك كارنى (Mark Carney) خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشۈشتىن ئىلگىرى كونا دۇنيا سودا تۈزۈمىنىڭ ئاخىرلاشقانلىقىنى بىلدۈرۈپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئەڭ چوڭ ئۆزگىرىشلەردىن بىرىنى باشتىن كەچۈرۈۋاتقانلىقىنى ئېيتتى.