ئەردوغان: «دۇنيا سودىسىنى جانلاندۇرۇش ئۈچۈن كۈچلۈك ھەمكارلىق ۋە سىجىل تەمىنلەش زەنجىرى زۆرۈر»
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان گ 20 دۆلەتلەر گۇرۇھى باشلىقلار يىغىنىدا، تۈركىيەنىڭ بولۇپمۇ تۆۋەن كىرىملىك دۆلەتلەر ئۈچۈن قەرز قۇرۇلمىسىنى قايتا تەشكىللەش جەريانىدا ئادىل مۇئامىلە قىلىشنى ئاساس قىلغان ئۇسۇلنىڭ قوللىنىلىشىنى قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
ب د ت كىلىمات ئۆزگىرىشى رامكا ئەھدىنامىسىگە تەرەپ دۆلەتلەر يىغىنى ھالقىلىق باسقۇچقا كىردى
تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ تەسىرى كۈچىيىۋاتقان بىر شارائىتتا، سۆھبەت ۋەكىللىرى مالىيە، كاربون قويۇپ بېرىش ۋە سودا ساھەسىدىكى مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا ئۇرۇنماقتا.
فىتچ تۈركىيە بانكىلىرىنىڭ ئىناۋەت دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈردى
فىتچ دەرىجە بېكىتىش ئورگىنىنىڭ بۇ قېتىمقى بانكا دەرىجىسىنى يۈكسەلدۈرۈش قارارىدا، ياخشىلىنىۋاتقان تىجارەت شارائىتى ۋە ھۆكۈمەت قوللىشىنىڭ كۈچەيگەنلىكى ھالقىلىق رول ئوينىدى.
ئېلون ماسك دۇنيادىكى تۇنجى دوللار تىرىليونېرى بولۇشقا يېقىنلاشتى
تېسلا پايچېكلىرى ماسكنىڭ شىركەتنى ئاكسىيە بازىرى قىممىتىنى كۆرۈنەرلىك ئاشۇرۇشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىستىقباللىق نىشانلارغا يەتكۈزۈشى ئۈچۈن 1 تىرىليون دوللارغا يېقىن پاي چېكى بېرىش پىلانىنى تەستىقلىدى.
تۈركىيە ھاۋا يوللىرى شىركىتى ئىسپانىيە ھاۋا يوللىرى شىركىتىنى تەڭ باشقۇرۇش ھوقۇقىنى قولغا كەلتۈردى
تۈركىيە ھاۋا يوللىرى شىركىتى ئىسپانىيەنىڭ «ياۋروپا ھاۋا يوللىرى» شىركىتى (Air Europa) نىڭ 355 مىليون دوللار قىممىتىدىكى پاي چىكىنى سېتىۋالدى.
خىتاي شى-ترامپ ئۇچرىشىشىدىن كېيىن ئامېرىكا ماللىرىغا قويغان قوشۇمچە تاموژنا بېجىنى بىر يىل توختاتتى
دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ئىككى ئىقتىسادىي گەۋدە ئوتتۇرىسىدىكى جىددىيچىلىك يىل بويى كەسكىن داۋام قىلدى. ۋاشىنگتون بىلەن بېيجىڭ بىر-بىرىنىڭ مەھسۇلاتلىرىغا قارىتا كۈنسېرى ئېغىر تاموژنا باجلىرىنى يۈرگۈزدى.
