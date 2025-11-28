OPINION
دېمبېلې «ئالتۇن توپ» مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن تۇنجى قارا تەنلىك مۇسۇلمان پۇتبولچى بولدى
دېمبېلې رودرىنىڭ ئورنىنى بېسىپ، لامىن يامالنى ئارقىدا قالدۇرۇپ، ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان لىئونېل مېسسى بىلەن كىرىستىيانو رونالدو ھۆكۈمرانلىق قىلىپكۋق پۇتبولدىكى ئەڭ داڭلىق مۇكاپات «ئالتۇن توپ» (Ballon d'Or) نىڭ ساھىبى بولدى.
ئىسرائىلىيە كوماندىسى ئاستون ۋىللانىڭ مەستانىلەر چەكلىمىسىدىن كېيىن مېھمان مەيداننى ئىشلەتمەيدۇ
ئىسرائىلىيەنىڭ ماككابى تېل ئاۋىۋ كوماندىسى ئاستون ۋىللانىڭ ئالدىنقى ھەپتە بىخەتەرلىك ئەندىشىلىرى سەۋەبىدىن ماككابى تېل ئاۋىۋ مەستانىلىرىنىڭ مۇسابىقە مەيدانىغا كىرىشىنى چەكلەيدىغانلىقىنى ئۇقتۇرۇشىدىن كېيىن، مۇسابىقە توغرىسىدا قارار چىقاردى.