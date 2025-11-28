تەنتەربىيە

تۈركىيە ئىسپانىيە بىلەن 2:2 تەڭلىشىپ، دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسىنىڭ شاللاش باسقۇچىغا ئۆرلىدى
تۈركىيە دۆلەت پۇتبول كوماندىسى ئىسپانىيە بىلەن 2 گە قارشى 2 نەتىجە بىلەن تەڭلىشىپ، 2026-يىللىق دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسىنىڭ شاللاش مۇسابىقىلىرى باسقۇچىغا مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا ئۆتتى.
ئەنگلىيەدە 25 مىڭدىن ئارتۇق كىشى ئىسرائىلىيەنى مۇسابىقىلەردىن چەكلەش ئىلتىماستىنى ئىمزالىدى
ئەنگلىيەدە ئىسرائىلىيەنىڭ غەززە ئۇرۇشى سەۋەبىدىن ئىسرائىلىيە كوماندىسىنى خەلقئارالىق پۇتبول مۇسابىقىلىرىدىن چەكلەش ئىلتىماسىغا 25 مىڭدىن ئارتۇق كىشى ئىمزا قويدى.
ھىندونېزىيە ئىسرائىلىيەلىك تەنھەرىكەتچىلەرنى چەكلەش قارارىنى ئاقلىدى
ھىندونېزىيە خەلقئارا ئولىمپىك كومىتېتىنىڭ باياناتىدىن كېيىن، ئىسرائىلىيەلىك تەنھەرىكەتچىلەرنى چەكلەش قارارىنى ئاقلىدى.
ئىسرائىلىيە كوماندىسى ئاستون ۋىللانىڭ مەستانىلەر چەكلىمىسىدىن كېيىن مېھمان مەيداننى ئىشلەتمەيدۇ
ئىسرائىلىيەنىڭ ماككابى تېل ئاۋىۋ كوماندىسى ئاستون ۋىللانىڭ ئالدىنقى ھەپتە بىخەتەرلىك ئەندىشىلىرى سەۋەبىدىن ماككابى تېل ئاۋىۋ مەستانىلىرىنىڭ مۇسابىقە مەيدانىغا كىرىشىنى چەكلەيدىغانلىقىنى ئۇقتۇرۇشىدىن كېيىن، مۇسابىقە توغرىسىدا قارار چىقاردى.
گالاتاساراي تەرەپدارلىرى مۇسابىقە جەريانىدا پەلەستىننى قوللايدىغانلىقىنى ئىزھار قىلدى
گالاتاساراي ياۋروپا چېمپىيونلۇق بىرلەشمىسى مۇسابىقىسىدە لىۋېرپول كوماندىسىنى 0 گە قارشى 1 نەتىجە بىلەن يەڭدى،
ئامستېردام، «ئىشغالىيەت ۋە ئىرقىي كەمسىتىشكە» ھەسسە قوشقان ئىسرائىليە كوماندىسىنى چەكلىدى
ئامستېردام، «ئىشغالىيەت ۋە ئىرقىي كەمسىتىشكە» قوشقان ھەسسىسى سەۋەبلىك ماككابىنىڭ شەھەرگە كىرىشىنى چەكلەشنى پىلانلىماقتا.
