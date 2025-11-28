ئىسرائىلىيە يەنە بىر قېتىم ئىگىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىپ، سۈرىيەنىڭ قۇنەيترا رايونىغا ھۇجۇم قىلدى
ئىسرائىل توپخانيەرلىك تاراتقۇلارنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئىسرائىلىيەنىڭ زەمبىرەكچى قىسمى قۇنەيترايەنىڭ جەنۇبىي يېزىسىغا تۆت قېتىم زەمبىرەك ئاتقان.ىسى قۇنېيترانىڭ جەنۇبىي ئەتراپىغا تۆت مەرمى ئاتقان، يەرلىك ۋاسىتىلەر دەيدۇ.
سۈرىيەدە خارابىلىك ئاستىدىن 1500 يىللىق قەدىمىي قەبرىلەر تېپىلدى
مەئەررەت ئەننۇمانغا تەۋە ۋەيران بولغان بازاردا قايتا قۇرۇش خىزمەتلىرى باشلانغان بولۇپ، تاسادىپىي بايقالغان يەر ئاستى بىزانس قەبرىستانلىقى سۈرىيەنىڭ قەدىمىي يادىكارلىقلىرىنىڭ يوشۇرۇن بىر قاتلىمىنى ئوتتۇرىغا چىقاردى.
فىدان: «ئامېرىكا سۆھبەتلەردىن كېيىن سۈرىيەنىڭ بىرلىككە كېلىش ئېھتىياجىنى چۈشەنگەنلىكىنى بىلدۈردى»
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئامېرىكالىق مەنسەپدېشى ماركو رۇبىئو ۋە ئاق سارايدىكى يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلار بىلەن سۈرىيە، رايوننىڭ بىخەتەرلىكى ۋە كېيسەر قانۇنى (Caesar Act) مەسىلىلىرىنى مۇزاكىرە قىلدى.