يېڭى سۈرىيە

ئىسرائىلىيە كۈچلىرى ھەربىي ئاپتوموبىللار ۋە تانكىلار بىلەن سۈرىيەنىڭ قۇنەيترا رايونىغا بېسىپ كىردى
سۈرىيە تاراتقۇلىرى، ئىسرائىلىيە قىسىملىرىنىڭ تال ئەل-ئەخمەردە ئىسرائىلىيە بايرىقىنى تىكلىگەنلىكىنى خەۋەر قىلدى.
ئىسرائىلىيە يەنە بىر قېتىم ئىگىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىپ، سۈرىيەنىڭ قۇنەيترا رايونىغا ھۇجۇم قىلدى
ئىسرائىل توپخانيەرلىك تاراتقۇلارنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئىسرائىلىيەنىڭ زەمبىرەكچى قىسمى قۇنەيترايەنىڭ جەنۇبىي يېزىسىغا تۆت قېتىم زەمبىرەك ئاتقان.ىسى قۇنېيترانىڭ جەنۇبىي ئەتراپىغا تۆت مەرمى ئاتقان، يەرلىك ۋاسىتىلەر دەيدۇ.
خاقان فىدان: «سۈرىيەدە تۈركىيەنىڭ ئەجرى تارىختا ئاز ئۇچرايدىغان تىرىشچانلىقلارنىڭ بىرى»
تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خاقان فىدان بىر خۇسۇسىي تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ نەق مەيدان پروگراممىسىدا كۈنتەرتىپكە ئالاقىدار سوئاللارغا جاۋاب بەردى.
فىدان: «ئامېرىكا سۆھبەتلەردىن كېيىن سۈرىيەنىڭ بىرلىككە كېلىش ئېھتىياجىنى چۈشەنگەنلىكىنى بىلدۈردى»
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئامېرىكالىق مەنسەپدېشى ماركو رۇبىئو ۋە ئاق سارايدىكى يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلار بىلەن سۈرىيە، رايوننىڭ بىخەتەرلىكى ۋە كېيسەر قانۇنى (Caesar Act) مەسىلىلىرىنى مۇزاكىرە قىلدى.
شارا ترامپ بىلەن كۆرۈشۈش ئۈچۈن ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرىغا يېتىپ باردى
سۈرىيە پىرېزىدېنتى ئەھمەد شارانىڭ زىيارىتى ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرىنىڭ ئۇنى «تېررورلۇق قارا تىزىملىكى» دىن چىقىرىشىدىن بىر كۈن كېيىن ئېلىپ بېرىلدى.
پۇتىن بىلەن شارا موسكۋادا كۆرۈشتى؛ ئىككى تەرەپ ئۆزئارا مۇناسىۋەتنى كۈچەيمەكتە
روسىيە دۆلەت رەئىسى ۋلادىمىر پۇتىن، موسكۋادىكى سۆھبەت باشلىنىشتىن ئىلگىرى، سۈرىيە دۆلەت رەئىسى ئەھمەد شاراغا روسىيەنىڭ تېخىمۇ كۈچلۈك مۇناسىۋەت ئورنىتىشقا تەييار ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.
