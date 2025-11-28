خەلقئارا

بېيجىڭ تاجىكىستان-ئافغانىستان چېگراسىدا يۈز بەرگەن ھۇجۇمدا ئۈچ پۇقراسىنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى بىلدۈردى
تاجىكىستاننىڭ خاتلون ۋىلايىتىدە يۈز بەرگەن قول بومبىسى قاچىلانغان ئۇچقۇچىسىز ھاۋا ئاپپاراتى ھۇجۇمىدا ئۈچ كىشى ھاياتىدىن ئايرىلىپ، بىر كىشى يارىلاندى؛ ھۇجۇمنىڭ ئافغانىستان تەرەپتىن قىلىنغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلدى.
موسكۋا رۇسىيە-ئۇكرائىنا تىنچلىق سۆھبەتلىرىگە ساھىبخانلىق قىلغان تۈركىيەگە رەھمەت ئېيتتى
رۇسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى باياناتچىسى موسكۋانىڭ ئۇكرائىنا بىلەن ئۆتكۈزۈلىدىغان سۆھبەتلەر ئۈچۈن سەھنە ھازىرلاپ بەرگەن تۈركىيەنىڭ تەشەببۇسىغا يۇقىرى باھا بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، كىيېۋنى مۇزاكىرىلەرنى كەينىگە سۈرۈش بىلەن ئەيىبلىدى.
ترامپ: ۋېنېزۇئېلادىكى «زەھەرلىك چېكىملىك ئەتكەسچىلىكى» گە قارشى ھەربىي ھەرىكەت باشلىنىدۇ
پىرېزىدېنت ترامپ ئامېرىكانىڭ ۋېنېزۇئېلادىكى زەھەرلىك چېكىملىك ئەتكەسچىلىكىنى دېڭىزدا ئاساسىي جەھەتتىن ئاخىرلاشتۇرغانلىقىنى ۋە قۇرۇقلۇق ھەربىي ھەرىكىتىنى باشلاشنى پىلانلاۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
پاپا 14-لېئو تۇنجى چەت ئەل زىيارىتى ئۈچۈن تۈركىيەگە يېتىپ كەلدى
پاپا تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسى رەجەپ تاييىپ ئەردوغان بىلەن كۆرۈشىدۇ، چوڭ شەھەرلەرنى زىيارەت قىلىدۇ ۋە ھەرخىل دىنىي مۇراسىملارغا قاتنىشىدۇ.
ترامپ شى بىلەن سۆھبەتلەشكەندىن كېيىن، توكيونى تەيۋەن مەسىلىسىدىكى پوزىتسىيەسىنى يۇمشىتىشقا چاقىردى
ياپونىيە باش مىنىستىرىنىڭ بايانلىرىدىن غەزەپلەنگەن خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ، تېلېفون سۆھبىتىنىڭ تەخمىنەن يېرىمىنى ترامپقا بېيجىڭنىڭ مەزكۇر ئارالغا بولغان ئىگىلىك ھوقۇقى داۋاسى ھەققىدە بېسىم قىلىشقا سەرپ قىلدى.
رۇسىيە بىلەن قىرغىزىستان پۇتىننىڭ بىشكەك زىيارىتى جەريانىدا ھەمكارلىق كېلىشىملىرىنى ئىمزالايدۇ
رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋىلادىمىر پۇتىن بىشكەكتىكى رەسمىي زىيارىتى جەريانىدا ئىمزالىنىدىغان يېڭى كېلىشىملەرنىڭ سودا، مائارىپ ۋە كۆچمەنلەر مەسىلىسىدىكى مۇناسىۋەتلەرنى چوڭقۇرلاشتۇرىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
