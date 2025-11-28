بېيجىڭ تاجىكىستان-ئافغانىستان چېگراسىدا يۈز بەرگەن ھۇجۇمدا ئۈچ پۇقراسىنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى بىلدۈردى
تاجىكىستاننىڭ خاتلون ۋىلايىتىدە يۈز بەرگەن قول بومبىسى قاچىلانغان ئۇچقۇچىسىز ھاۋا ئاپپاراتى ھۇجۇمىدا ئۈچ كىشى ھاياتىدىن ئايرىلىپ، بىر كىشى يارىلاندى؛ ھۇجۇمنىڭ ئافغانىستان تەرەپتىن قىلىنغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلدى.
موسكۋا رۇسىيە-ئۇكرائىنا تىنچلىق سۆھبەتلىرىگە ساھىبخانلىق قىلغان تۈركىيەگە رەھمەت ئېيتتى
رۇسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى باياناتچىسى موسكۋانىڭ ئۇكرائىنا بىلەن ئۆتكۈزۈلىدىغان سۆھبەتلەر ئۈچۈن سەھنە ھازىرلاپ بەرگەن تۈركىيەنىڭ تەشەببۇسىغا يۇقىرى باھا بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، كىيېۋنى مۇزاكىرىلەرنى كەينىگە سۈرۈش بىلەن ئەيىبلىدى.
پىكىر-مۇلاھىزىلەر
ئامېرىكادا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان تۈرك تەتقىقاتچى كېپىللىك ئاستىدا قويۇپ بېرىلدى
ئامېرىكا ئېنېرگىيە مىنىستىرلىقىنىڭ فېرمىلاب (Fermilab) تەجرىبىخانىسىدىكى بىخەتەرلىك مەسىلىلىرى ۋە رادىياتسىيە خەۋپى ھەققىدىكى ئەندىشىلىرىنى ئاشكارىلىغانلىقى ئۈچۈن قىيىنچىلىققا دۇچ كەلگەن تۈرك تەتقىقاتچى فۇرقان دۆلەك كېپىللىككە قويۇپ بېرىلدى.
ئامېرىكادا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان تۈرك تەتقىقاتچى كېپىللىك ئاستىدا قويۇپ بېرىلدى
ئامېرىكا ئېنېرگىيە مىنىستىرلىقىنىڭ فېرمىلاب (Fermilab) تەجرىبىخانىسىدىكى بىخەتەرلىك مەسىلىلىرى ۋە رادىياتسىيە خەۋپى ھەققىدىكى ئەندىشىلىرىنى ئاشكارىلىغانلىقى ئۈچۈن قىيىنچىلىققا دۇچ كەلگەن تۈرك تەتقىقاتچى فۇرقان دۆلەك كېپىللىككە قويۇپ بېرىلدى.
ترامپ شى بىلەن سۆھبەتلەشكەندىن كېيىن، توكيونى تەيۋەن مەسىلىسىدىكى پوزىتسىيەسىنى يۇمشىتىشقا چاقىردى
ياپونىيە باش مىنىستىرىنىڭ بايانلىرىدىن غەزەپلەنگەن خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ، تېلېفون سۆھبىتىنىڭ تەخمىنەن يېرىمىنى ترامپقا بېيجىڭنىڭ مەزكۇر ئارالغا بولغان ئىگىلىك ھوقۇقى داۋاسى ھەققىدە بېسىم قىلىشقا سەرپ قىلدى.