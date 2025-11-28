پىكىر

تۈركىيەدە ئاياللارغا قارىتىلغان زورىۋانلىققا قىلچە يول قويماسلىق  سىياسىتى ۋە ئىستراتېگىيەلىرى
بىر ئايالنىڭ جىسمانىي، جىنسىي، پىسخىكىلىق ياكى ئىقتىسادىي جەھەتتىن زىيانكەشلىككە ئۇچرىشىغا سەۋەب بولىدىغان، قەستەن قىلىنغان ھەرىكەتلەر ئاياللارغا قارىتىلغان زورىۋانلىق ھېسابلىنىدۇ.
ناتسىستلار قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلەش ئۇچۇرى پولشا بىلەن ئىسرائىلىيە ئوتتۇرىسىدا تور مۇنازىرىسىگە سەۋە
ياد ۋاشېم تۈزىتىلگەن بىر نۇسخىنى ئېلان قىلىشقا تىرىشقان بولسىمۇ، بىراق بۇ ۋەزىيەتنى تىنچىتالمىدى.
تۈركىيە نېمە ئۈچۈن 31-قېتىمىلىق كىلىمات باشلىقلار يىغىنىغا ساھىبخانلىق قىلىشتا چىڭ تۇرىدۇ؟
ئاۋسترالىيە باش مىنىستىرى ئانتونى ئالبانىس (Anthony Albanese) كانبېررانىڭ ساھىبخانلىق ئىلتىماسىدىن ۋاز كەچكەنلىكىنى ئېلان قىلغاندىن كېيىن، تۈركىيە كېلەر يىللىق كىلىمات باشلىقلار يىغىنى (COP31 ) غا ساھىبخانلىق قىلىدىغان بولدى.
ياۋروپا ئىتتىپاقى 3000 پەلەستىنلىك ساقچىنى تەربىيەلەشنى پىلانلىماقتا
ياۋروپا ئىتتىپاقى ئۇرۇش توختىتىلغاندىن كېيىن غەززە ئۈچۈن 3000 نەپەر پەلەستىنلىك ساقچىنى تەربىيەلەشنى پىلانلىماقتا.
فىرانسېسكا ئالبانېس فىرانسىيە پارلامېنتىدا غەززە بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئەندىشەلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى
بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ ئالاھىدە دوكلاتچىسى ئالبانېس فىرانسىيە پارلامېنتىدىكى نۇتىقىدا، پەلەستىن توغرىسىدا بىرنەچچە دوكلات ئېلان قىلغاندىن بۇيان ئۇچراتقان شەخسىي نەتىجىلەر، خەلقئارا قانۇن ۋە ياۋروپانىڭ سىياسىي ھالىتى توغرىسىدا چۈشەنچە بەردى.
ئەنگلىيەنىڭ ئەنقەرە باش ئەلچىسى: تۈركىيەنىڭ سۈرىيەدىكى ئۆزگىرىشلەردىكى رولى «ناھايىتى مۇھىم»
ئەنگلىيەنىڭ ئەنقەرەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى جىل موررىسنىڭ بىلدۈرۈشىچە، سۈرىيەدىكى ئۆزگىرىشلەرنىڭ سۈرئىتى توقۇنۇشتىن يىراقلىشىش يۆنىلىشىدە بولۇۋاتقان بولۇپ، بۇ «ئادەتتىن تاشقىرى دەرىجىدە ئۈمىد بېغىشلىغۇچى ئەھۋال» ئىكەن.
