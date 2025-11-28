تۈركىيە نېمە ئۈچۈن 31-قېتىمىلىق كىلىمات باشلىقلار يىغىنىغا ساھىبخانلىق قىلىشتا چىڭ تۇرىدۇ؟
ئاۋسترالىيە باش مىنىستىرى ئانتونى ئالبانىس (Anthony Albanese) كانبېررانىڭ ساھىبخانلىق ئىلتىماسىدىن ۋاز كەچكەنلىكىنى ئېلان قىلغاندىن كېيىن، تۈركىيە كېلەر يىللىق كىلىمات باشلىقلار يىغىنى (COP31 ) غا ساھىبخانلىق قىلىدىغان بولدى.
قانۇنسىز يەھۇدىي كۆچمەنلەر پەلەستىنلىكلەرنىڭ زەيتۇن ھوسۇلىنى ئوغرىلىماقتا
قانۇنسىز يەھۇدىي كۆچمەنلەر ئەلخەلىلنىڭ جەنۇبىدىكى زەيتۇن ھوسۇلىنى ئوغرىلىماقتا، دەرەخلەرنى ۋەيران قىلماقتا.
فىرانسېسكا ئالبانېس فىرانسىيە پارلامېنتىدا غەززە بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئەندىشەلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى
بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ ئالاھىدە دوكلاتچىسى ئالبانېس فىرانسىيە پارلامېنتىدىكى نۇتىقىدا، پەلەستىن توغرىسىدا بىرنەچچە دوكلات ئېلان قىلغاندىن بۇيان ئۇچراتقان شەخسىي نەتىجىلەر، خەلقئارا قانۇن ۋە ياۋروپانىڭ سىياسىي ھالىتى توغرىسىدا چۈشەنچە بەردى.
ئەنگلىيەنىڭ ئەنقەرە باش ئەلچىسى: تۈركىيەنىڭ سۈرىيەدىكى ئۆزگىرىشلەردىكى رولى «ناھايىتى مۇھىم»
ئەنگلىيەنىڭ ئەنقەرەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى جىل موررىسنىڭ بىلدۈرۈشىچە، سۈرىيەدىكى ئۆزگىرىشلەرنىڭ سۈرئىتى توقۇنۇشتىن يىراقلىشىش يۆنىلىشىدە بولۇۋاتقان بولۇپ، بۇ «ئادەتتىن تاشقىرى دەرىجىدە ئۈمىد بېغىشلىغۇچى ئەھۋال» ئىكەن.