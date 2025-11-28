تۈرك دۇنياسى
رۇسىيە بىلەن قىرغىزىستان پۇتىننىڭ بىشكەك زىيارىتى جەريانىدا ھەمكارلىق كېلىشىملىرىنى ئىمزالايدۇ
رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋىلادىمىر پۇتىن بىشكەكتىكى رەسمىي زىيارىتى جەريانىدا ئىمزالىنىدىغان يېڭى كېلىشىملەرنىڭ سودا، مائارىپ ۋە كۆچمەنلەر مەسىلىسىدىكى مۇناسىۋەتلەرنى چوڭقۇرلاشتۇرىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
قازاقىستان ياۋروپا ئادەتتىكى قوراللارنى كونترول قىلىش شەرتنامىسىگە قاتنىشىشىنى توختاتتى
قازاقىستان رايوندىكى جىددىيچىلىكنىڭ كۈچىيىشى ۋە تېخىمۇ كۆپ دۆلەتلەرنىڭ ياۋروپانىڭ قورال كونترول قىلىش سىستېمىسىغا بولغان ساداقىتى ھەققىدە قايتا ئويلىنىشى مەسىلىسىنى نەزەردە تۇتۇپ، شەرتنامىدىن چېكىندى.
ئەنقەرەدە تۈرك ئاكادېمىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 15 يىللىقى خاتىرىلىنىدۇ
2025-يىلى 18-نويابىر سائەت 10:00 دا ئەنقەرەدە خەلقئارا تۈرك ئاكادېمىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 15 يىللىقىنى خاتىرىلەش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلىدۇ.
ئەردوغان شىمالىي قىبرىس تۈرك جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلغانلىقىنىڭ 42- خاتىرە يىلىنى تەبرىكلىدى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: «مىللىي داۋايىمىز بولغان قىبرىسنى ھېچقاچان يالغۇز قويمايمىز، قىبرىس تۈرك خەلقى بىلەن بولغان ئىتتىپاقلىقىمىزنى ھەممە ساھەدە كۈچەيتىشنى داۋاملاشتۇرىمىز» دېدى.
گىرۇزىيەدىكى ھەربىي يۈك ئايروپىلانى ۋەقەسىدە 20 تۈرك ئەسكىرى شەھىد بولدى
تۈركىيە مۇداپىئە مىنىستىرلىقى گىرۇزىيەدىكى ھەربىي يۈك ئايروپىلانى ۋەقەسىدە 20 تۈرك ئەسكىرىنىڭ شەھىد بولغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
ئەردوغان: «ئەزەربەيجاننىڭ قاراباغدىكى غەلىبىسى كاۋكازىيەدىكى تىنچلىق ئۈچۈن ھالقىلىق رول ئوينايدۇ»
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسى رەجەپ تاييىپ ئەردوغان ئەزەربەيجاننى قاراباغدىكى مۇۋەپپەقىيەتلىرى بىلەن تەبرىكلەپ، ئەرمېنىيە بىلەن ئەزەربەيجاننى تىنچ كەلگۈسى بەرپا قىلىشقا چاقىردى.
