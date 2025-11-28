OPINION
ئامېرىكا غەززەگە ئەسكەر ئەۋەتىش پىلانىنى رەت قىلدى؛ چېگرا بويىدا 500 مىليون دوللارلىق بازا دەۋاسى
پېنتاگوننىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك بىر ئەمەلدارى ئامېرىكا ئەسكەرلىرىنىڭ غەززەگە كىرمەيدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. ئىتتىپاقداشلار بىلەن خەلقئارالىق تېنچلىقنى ساقلاش قىسمىنى ئورۇنلاشتۇرۇش توغرىسىدا سۆھبەتلەرنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى.
