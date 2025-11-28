غەززە ئۇرۇشى

غەززە ئۇرۇشى

ب د ت مۇتەخەسسىسلىرى ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدىكى قانۇنغا قىلمىشلىرى ھەققىدە ئاگاھلاندۇردى
ب د ت مۇتەخەسسىسلىرى ئىسرائىلىيەنىڭ قانۇننى دەپسەندە قىلىش قىلمىشلىرىنىڭ غەززەدىكى نازۇك ئۇرۇش توختىتىشنى ئاجىزلاشتۇرۇۋاتقانلىقى ھەققىدە ئاگاھلاندۇرۇش ئېلان قىلدى.
ب د ت مۇتەخەسسىسلىرى ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدىكى قانۇنغا قىلمىشلىرى ھەققىدە ئاگاھلاندۇردى
ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى ئىشغال ئاستىدىكى غەربىي قىرغاقتا 10 پەلەستىنلىكنى تۇتقۇن قىلدى
پەلەستىن تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى، نابلىس، راماللاھ، بەيتۇللەھىم ۋە خېبرون (خەلىل) دىكى پەلەستىنلىكلەرگە قارىتىلغان قانۇنسىز ئىسرائىلىيەلىك كۆچمەنلەرنىڭ زوراۋانلىقىنى «تېررورلۇق ھۇجۇملىرى» دەپ ئاتىدى.
ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى ئىشغال ئاستىدىكى غەربىي قىرغاقتا 10 پەلەستىنلىكنى تۇتقۇن قىلدى
غەربنىڭ ھەربىي ياردەم ئېلىپ كەلگەن مىڭىنچى ئايروپىلانى ئىسرائىلىيەگە قوندى
غەززە ئۇرۇشى باشلانغاندىن بۇيان غەربتىن ھەربىي ياردەم ئېلىپ كەلگەن مىڭىنچى ئايروپىلان ئىسرائىلىيەگە قوندى.
غەربنىڭ ھەربىي ياردەم ئېلىپ كەلگەن مىڭىنچى ئايروپىلانى ئىسرائىلىيەگە قوندى
OPINION
opinion
ئىسرائىلىيە پارلامېنتىدا ب د ت ياردەم ئورگىنىنىڭ سۇ ۋە توك ئىشلىتىشىنى چەكلىمەكچى
ئىسرائىلىيە پارلامېنتى كىنسسېتتا سۇنۇلغان قانۇن لايىھەسى 28 ئاۋاز بىلەن قوبۇل قىلىنغان بولۇپ، 8 پارلامېنت ئەزاسى قارشى بېلەت تاشلىدى.
ئىسرائىلىيە پارلامېنتىدا ب د ت ياردەم ئورگىنىنىڭ سۇ ۋە توك ئىشلىتىشىنى چەكلىمەكچى
غەربىي قىرغاقتا ئىسرائىلىيە ھۇجۇملىرى داۋاملاشماقتا
ئىسرائىلىيە كۈچلىرى پەلەستىنلىكلەرگە تەۋە ئىمارەتلەرنى چېقىپ تاشلىدى.
غەربىي قىرغاقتا ئىسرائىلىيە ھۇجۇملىرى داۋاملاشماقتا
خاقان فىدان غەززە ھەققىدە ئۇچۇر ئېلان قىلىپ، «تۈركىيە مەسئۇلىيەتنى ئۆز ئۈستىگە ئېلىشقا تەييار» دېدى
تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خاقان فىدان تۈركىيەنىڭ غەززەدە مەسئۇلىيەتنى ئۆز ئۈستىگە ئېلىشقا تەييار ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
خاقان فىدان غەززە ھەققىدە ئۇچۇر ئېلان قىلىپ، «تۈركىيە مەسئۇلىيەتنى ئۆز ئۈستىگە ئېلىشقا تەييار» دېدى